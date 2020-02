Pareja de Ventura Ceballos acude a la Fiscalía, dice que no ayudó en la fuga

Marisol Argelis Muñoz quiere ver las pruebas en su contra luego que allanaran su vivienda. Dice que nunca ha ocultado ser la pareja del homicida y que esa relación no la hace culpable.

La pareja sentimental de Gilberto Ventura Ceballos, asesino de cinco jóvenes de ascendencia china en La Chorrera, acudió este domingo 16 de febrero a la Fiscalía, para que le mostraran las pruebas en su contra, en relación a la fuga del homicida de la cárcel la Nueva Joya.

Se trata de Marisol Argelis Muñoz, quien llegó a la Fiscalía de Atención primaria del Ministerio Público en compañía de su representante legal.

Muñoz aseguró que no ayudó en la fuga. Detalló que cuando llegaron a su casa realizando un allanamiento, ella abrió la puerta y las autoridades pudieron constar que se encontraba sola. “Se llevaron una computadora bastante viejita, que de plano no sirve y mi celular personal. Radio de comunicación no había ninguno, no sé de qué radio hablan”, enfatizó.

Agregó que las autoridades también se llevaron algunos de sus documentos personales y comprobantes bancarios. Dijo que tiene una cuenta en el banco, que es por donde recibe la pensión de su hijo que tiene 17 años de edad.

Según Muñoz, la última vez que vio a Ventura Ceballos fue el pasado 13 de enero, cuando fue a la visita en la cárcel, como de costumbre por ser su pareja. Agregó que esa visita fue muy restringida y que la comunicación se dio a través de un vidrio. Casi no escuchaba lo que Ventura Ceballos le decía, detalló.

Por su parte, José Félix González, abogado de la mujer pidió al procurador Eduardo Ulloa que en este caso tome en consideración que hay policías investigados por la evasión, y que “todos sabemos que la señora no fue quién le abrió la puerta”.