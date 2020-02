Enfrentamiento armado deja seis muertos en el norte de México

Concolón del 22 de febrero de 2020

¡Respeten!

En Segundos logró en exclusiva la versión del papá de Mónica Serrano y el tipo dice que por ahora a ellos nadie les ha dicho nada, no saben nada de pruebas de ADN privadas, no conocen a ningún abogado de ninguna comarca, no han participado de la investigación paralela y hasta donde ellos saben "el caso está cerrado"... (Ver mas)

Concolón anteriores >>