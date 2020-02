Harvey Weinstein es declarado culpable de violación y delito sexual

El productor cinematográfico de Holliwood enfrenta una pena máxima de 25 años de cárcel.

Este lunes 24 de febrero de 2020, Harvey Weinstein fue hallado culpable de violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en 2013, y de practicar sexo oral a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

La decisión del jurado exculpa al productor de cine de los cargos de agresión sexual “depredadora”, un término legal que se utiliza para explicar que el crimen forma parte de la conducta natural del acusado. Estos cargos, por los que no fue declarado culpable, eran los más graves y por los que arriesgaba cadena perpetua.

En reiteradas ocasiones, Weinstein ha defendido su inocencia destacando que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Los cinco cargos que enfrentaba Weinstein eran: uno por delito sexual en primer grado; dos de violación, en primer y tercer grado; y dos de agresión sexual “depredadora”. Cuatro otras mujeres declararon en el juicio haber sido víctimas de ese comportamiento y una veintena de testigos las respaldaron.

La vida de Harvey Weinstein -y la sociedad estadounidense- cambió en octubre de 2017. Las sendas investigaciones periodísticas de The New York Times y The New Yorker, que detallaban los abusos sexuales cometidos por el gigante de Hollywood a decenas de mujeres, destaparon una conducta criminal propagada en la industria.