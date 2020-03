Pedirán informe a defensora Maribel Coco por sus declaraciones

El procurador de la Administración considera necesario el informe de la Defensora luego que en una entrevista ella admitiera que ha caído en el clientelismo.

Luego que la red de Derechos Humanos de Panamá solicitara investigar a la defensora del Pueblo encargada, Maribel Coco, tras admitir en una entrevista que ha caído en el clientelismo político, el procurador de la Administración Rigoberto Gonzalez Montenegro, dijo que le pediría un informe a la funcionaria.

“Al Procurador de la Administración que investigue a la funcionaria pública Maribel Coco quien ocupa el cargo de Defensora del Pueblo, por tráfico de influencias, delito tipificado en el Código penal y el Código de ética del servidor público. No puede ser que acepte públicamente este tipo de delitos y no pase nada”, indico la red.

Para este organismo, es urgente que a Coco le sea aplicada una sanción ejemplar, “pues con este proceder aceptado como ‘normal’ por esta funcionaria, coloca en riesgo la integridad de la institución de derechos humanos, abriendo la puerta a intereses particulares en perjuicio de la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción”.

La red también exigió a la Asamblea Nacional que “separe del cargo a esta funcionaria y proceda al nombramiento inmediato del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo”.

Por otra parte, el Procurador de la Administración dijo que “en mandato a lo que dicta la Constitución, de parte de la Procuraduría nos obliga a tener que hacer algo. Tengan la seguridad que tan pronto llegue a la oficina daré las instrucciones, porque con todo respeto a la Defensora encargada, hay muchas cosas que dan pie a los cuestionamientos que están haciendo sectores de la sociedad”.

González agregó que “fueron sus propias palabras (las de Maribel Coco) las que han dado lugar, esto no es una conspiración ni tampoco se trata de que haya una campaña sucia; fueron sus propias palabras las que están ahí escritas, que han dado pie al cuestionamiento y obviamente, en función de lo que dicta la Constitución obliga a mi persona, el Procurador de la Administración velar por la conducta oficial de los servidores públicos y que la cumplan de manera correcta y tener que pedirle que nos haga un informe con respecto a temas que ahí (la publicación), abordó y que fueron de conocimiento público”.

Por su parte, Coco dijo que sus palabras fueron tergirversadas: “Ese tema no lo voy a tocar porque se tergiverso todo lo que yo hable… (el Procurador) tiene todo el derecho de pedir el informe, nosotros contestaremos… ese tema no voy a tocar porque se dijo situaciones allí que yo no dije, no voy a aclarar nada porque va a pasar lo mismo que se está tergiversando todo lo que digo, se sacó de contexto todo lo que dije”.