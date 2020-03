Técnico Israel Delgado le da una cachetada a un jugador

View this post on Instagram

#Video Momento cuando el técnico del equipo de Herrera, Israel Delgado cacheteó a un jugador después de la tradicional celebración del tanque de agua, en la final del Béisbol Juvenil. Furioso, después de que Jorge Calderón le echó agua, el técnico se metió entre el grupo que celebraba la victoria de Herrera para cachetearlo delante de todos. El técnico habría dicho con antelación a los jugadores que tenía dos días con fiebre, por eso pidió que no le tiraran agua fría. La acción que ha provocado múltiples críticas quedó captada en un video que ahora es viral en las redes sociales. 🎥 @enazuero #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #EnlasRedes #BéisbolJuvenil #Herrera