Minsa: Las mascotas no propagan el COVID-19

Aunque no está científicamente comprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que las mascotas NO representan un peligro para la propagación del COVID-19, la población no debe descuidar las medidas de higiene, por ello el epidemiólogo del Ministerio de Salud, Pablo González, instó a toda la población a practicar medidas de higiene, tales como:

Limpiar los platos de agua y comida

mantener el animal limpio y esto incluye recoger las eses

manipular con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados

evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

Los animales domésticos o domesticados pueden convivir con las personas, pero sin descuidar la higiene de la mascota o de la persona que conviva con ella.

El dr. González recomendó además a la ciudadanía tomar medidas de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos.

Según datos de la OMS los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales.

En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas; por ejemplo: el SRAS-CoV iba asociado a las civetas y el MERS-CoV se transmite a través de los dromedarios, todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19.