El agotamiento extremo del personal sanitario en Italia

El coronavirus causó la muerte de más de 1.300 italianos y el mismo número permanece hospitalizado en cuidados intensivos, lo que representa una cuarta parte de las camas desatinadas a ello en el país.

El viernes, se registraron otros 2.500 casos de contaminación. Lombardía, la zona con más poder económico del país, con 890 muertos, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero los que lo hacen funcionar, como Elena Pagliarini, están sin aliento.

“Por un lado, estaba avergonzada de ser vista por tanta gente, avergonzada de mostrar mi fragilidad. Pero ahora, me siento feliz, recibo hermosos mensajes de personas que se sienten afectadas por mi historia”, dijo al diario Il Corriere della Será, sobre la foto tomada por un colega de urgencias después de una noche de trabajo.

“De hecho, no me siento físicamente cansada, podría trabajar 24 horas seguidas si fuera necesario, pero no oculto que en este momento estoy ansiosa porque lucho contra un enemigo que no conozco”, prosigue.