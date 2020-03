Bolsonaro ve riesgo de "caos" y "saqueos" por medidas de cuarentena en Brasil

El pronunciamiento desató un vendaval de críticas de médicos, autoridades e incluso seguidores que temen los estragos del avance del nuevo coronavirus que ya suma 2.201.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó el miércoles que las medidas de cuarentena impuestas por varios gobernadores en sus estados para combatir el coronavirus puede provocar un “caos” social con “saqueos de supermercados” y representar una amenaza para la “normalidad democrática”.

“Las empresas no están produciendo nada. No tienen cómo pagar a su personal. Y si la economía colapsa, no habrá cómo pagar a los funcionarios públicos. El caos está ante nosotros”, declaró Bolsonaro a periodistas a la salida de su residencia oficial en Brasilia.

Bolsonaro, que ya había fustigado el martes el cierre de escuelas y comercios en estados como Sao Paulo y Rio de Janeiro, volvió a la carga con mayor precisión: “Si tuviéramos problemas como los que puede haber en Brasil, con saqueos de supermercados, el virus seguirá estando. Vamos a tener el caos y el virus”, declaró.

El pronunciamiento de Bolsonaro el martes desató un vendaval de críticas de médicos, autoridades e incluso seguidores que temen los estragos del avance del nuevo coronavirus que ya suma 2.201 casos y 46 muertes en Brasil.

“¿Qué debemos hacer? Poner a la gente de nuevo a trabajar. Proteger a los ancianos, a quienes tienen problemas de salud. Pero nada más fuera de eso. De lo contrario, lo que sucedió en Chile puede ser una minucia al lado de lo que puede acontecer en Brasil”, prosiguió.

Chile fue teatro desde octubre pasado de una aguda crisis social que se ha traducido en manifestaciones, ataques al comercio, saqueos y violentos enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Bolsonaro, un exmilitar de ultraderecha, advirtió que ese “caos” puede representar un desafío para la estabilidad política, al ser interrogado sobre el tema.

“¿Si Brasil puede salir de la normalidad democrática que ustedes defienden tanto? Nadie sabe lo que puede suceder en Brasil”, pero si hay una amenaza, “no será por parte mía, quédense tranquilos”, afirmó.

Bolsonaro reivindicó la proximidad de sus posiciones respecto a la crisis sanitaria con la de su par estadounidense Donald Trump, que el martes expresó su deseo de que las medidas de cuarentena sean de corta duración.

“Ayer lo oí a Trump. Está en una línea semejante a la mía. Todo indica que va a volver a abrir a partir de hoy puestos de trabajo”, declaró Bolsonaro.

Contrario a lo dicho por Bolsonaro, Trump afirmó el martes que la expectativa más inmediata de reabrir el país es para el 12 de abril.