Meghan emprende su nueva vida narrando película de Disney sobre elefantes

La esposa del príncipe Enrique, Meghan, emprenderá una nueva carrera profesional lejos de su anterior papel como miembro de la familia real británica poniendo la voz a una nueva película de Disney sobre una familia de elefantes africanos, anunció el jueves el gigante cinematográfico.

El documental seguirá a una familia de elefantes mientras cruzan el desierto de Kalahari en África. Y su difusión comenzará sólo tres días después de que ella y Enrique hayan abandonado oficialmente la realeza británica.

“‘Elefante’ de Disneynature, una película original narrada por Meghan, duquesa de Sussex, comienza a emitirse en línea el 3 de abril”, anunció el canal Disney+ en su cuenta de Twitter.

La pareja sorprendió a la familia real en enero al anunciar sus planes de renunciar a sus funciones oficiales e instalarse en Norteamérica.

Enrique, hijo menor del príncipe Carlos -heredero al trono- y la difunta princesa Diana, había mencionado las habilidades de su esposa y exactriz al jefe de Disney, Bob Iger, durante un evento público.

“¿Sabe que hace voces en off?”, le dijo en el estreno en Londres de “El Rey León” en julio. “Ella está realmente interesada”, dijo captado por un micrófono abierto.

“Claro. Nos encantaría intentarlo”, se oyó decir a Iger.

Conocidos por su compromiso social y ecológico, Enrique y Meghan buscan desarrollar su fundación benéfica como para de su “nuevo rol”.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj

— Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020