Trabajadores con contratos suspendidos podrán beneficiarse de Panamá Solidario

View this post on Instagram

#Video Derecho adquiridos por los trabajadores a quienes se les suspendieron los términos de contrato por la pandemia de coronavirus, no deben ser afectados a su retorno, asegura el @mitradelpma. #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #SuspensiónContratos #TrabajoPanamá #Pandemia #Coronavirus #COVID19