Cómo sentirse unidos si están separados

Si tu pareja y tú no están juntos físicamente debido al coronavirus, acá sugerimos algunas estrategias para que su relación, recién convertida en una de larga distancia, se sienta un poco más cercana.

El confinamiento por el coronavirus ha separado a muchos de nosotros de nuestros seres queridos y, en algunos casos, incluso de nuestras parejas y cónyuges. Como terapeuta sexual y de pareja, tengo varios pacientes que no están viviendo con sus parejas. Uno de mis pacientes es un profesional de la salud que todos los días atiende a personas con coronavirus y prefirió vivir alejado de su cónyuge para no exponer a su familia a la enfermedad. En otra relación, la pareja estaba viajando por separado cuando surgió la crisis y no pudieron reunirse en el mismo lugar, así que ahora viven a 80 kilómetros de distancia, y uno de ellos está con sus padres de edad avanzada.

Estar separado de tu pareja durante esta época de crisis es un desafío en varios sentidos. Sin embargo, el vínculo puede mantenerse a la distancia. A continuación, algunas estrategias que pueden intentar:

Primero, acepta las decisiones que tomaste al comenzar la cuarentena

Cuando los estados comenzaron a imponer las políticas para el cierre de emergencia, no hubo mucho tiempo para tomar decisiones sobre dónde quedarse. Muchas personas tomaron la decisión difícil y acelerada de mudarse con familiares o se quedaron con las personas con las que compartían su vivienda. Los trabajadores de la salud se enfrentaron a la difícil decisión de aceptar turnos adicionales o viajar a lugares donde se necesitaba más personal. Tal vez sientas molestia debido a las decisiones de tu pareja que los llevaron a una separación física; es comprensible que desees estar viviendo con él o ella y que las circunstancias te hagan enojar. Sin embargo, también es importante reconocer que muy seguramente esa fue una decisión en extremo difícil que tu pareja tuvo que tomar bajo una enorme presión en muy poco tiempo. Manifiesta tu decepción con calma y luego sigue adelante. No ayudará que alguno de ustedes se obsesione con una decisión que no pueden cambiar.

Sé respetuoso con los demás

Si no estás con tu pareja en este momento y uno o ambos viven con otras personas o familiares, debes pensar en la seguridad de los demás. Hay distintas estrategias para realizar la cuarentena de manera segura y todos los que comparten la vivienda deben acordar seguir una de ellas. Una paciente estaba furiosa porque su compañero de departamento permitía que su novia pasara la noche con él. Otra se sorprendió cuando se enteró de que su compañera de departamento rompía el confinamiento para salir con su novio. Si quieres entrar a una casa donde habitan otras personas además de tu pareja o tener contacto con tu pareja mientras él o ella se encuentra viviendo con otras personas, necesitas tener una comunicación clara y abierta para determinar cuán cómodos se sienten los demás con esa decisión. Sí, es difícil no estar con tu pareja físicamente, pero en este momento la seguridad de los demás es más importante.

Aprovecha la tecnología

Ya te estás cansando de Zoom, pero la verdad es que nunca habíamos tenido una mejor forma de mantenernos en contacto con la pareja estando separados. Pueden comunicarse mediante videos para crear momentos cotidianos de conexión, mantener algunas de sus rutinas de convivencia (como cocinar la cena juntos o ver su programa de Netflix favorito) e incluso organizar citas especiales. Recomiendo usar las videollamadas en lugar de las llamadas telefónicas o los mensajes de texto, o además de estos, porque ver el rostro de tu pareja es algo poderoso. Hace unas semanas, estaba en una videollamada con una pareja que estaba viviendo separada debido al trabajo del marido. Cuando el esposo se unió a la videoconferencia, la esposa comentó: “¡No sabía el bien que me haría ver su cara!”. Me dijeron que solo habían estado hablando por teléfono y que no sentían su conexión, pero poder verse nuevamente había marcado una gran diferencia.

Aun cuando estén separados, no se olviden de la intimidad

Uno de los desafíos de no estar con la pareja es la falta de contacto físico. Poder tocar a nuestra pareja es una de las maneras más fundamentales de expresar intimidad y además nos puede ayudar a aliviar el estrés. Por desgracia, no hay un buen sustituto para el tacto, pero pueden hablar sobre cómo les gustaría tocarse cuando vuelvan a estar juntos. Tal vez parezca tonto recordar tus sesiones favoritas de abrazos y arrumacos, pero puede ser una dulce manera de mantener viva la conexión. También pueden usar la imaginación para relajarse físicamente, haciendo ejercicio juntos (de manera virtual), meditando o incluso con una rápida videollamada al momento de ir a la cama.

Además, pueden mantenerse sexualmente activos a la distancia: a través de videollamadas en las que compartan momentos sensuales o con mensajes de texto explícitos, aparte del intercambio de fotos o videos. Pueden enviarse cartas eróticas. Este puede ser un buen momento para explorar sus fantasías. Pueden compartir las fantasías que han tenido en distintos momentos de sus vidas o hacer una lista de actividades sensuales que les gustaría realizar. Muchos de nosotros tenemos fantasías que no nos gustaría volver realidad, pero hablar sobre el tema puede emocionarnos lo suficiente y no es necesaria la cercanía física para hacerlo. También hay juguetes sexuales que se pueden usar de manera remota; un miembro de la pareja recibe el juguete y el otro lo controla.

Ten la intención de estar con la otra persona cuando estén juntos

Es posible que antes del coronavirus, tu pareja y tú pasaran mucho tiempo juntos, pero no estuvieran especialmente presentes durante ese tiempo. Tal vez sentías que tu pareja estaba casi todo el tiempo pegada a su teléfono o ausente.

Estar separados brinda la oportunidad de tener la intención de devolverle la “calidad” al tiempo de calidad. Cuando hagas una videoconferencia con tu pareja, procura estar tan presente como sea posible al menos durante quince minutos al día. No laves los platos ni dobles la ropa mientras hablas. Si te cuesta trabajo, te diremos algunas formas de mantenerte concentrado en la conversación:

— Manifiesta tu aprecio por tu pareja.

— Elogia a tu pareja por algo específico y hazlo con lujo de detalles.

— Recuerden sus momentos favoritos juntos.

— Recurran a las36 preguntas para enamorarse como ayuda.

Sean creativos

La situación actual presenta una oportunidad para idear nuevas maneras de vincularnos con los demás. Piensen en lo que más les gusta hacer cuando están uno junto al otro y vean qué pueden recrear en una videollamada. Si se concentran en encontrar maneras creativas de vincularse, se sentirán menos impotentes por estar separados. Ahora les daremos algunas ideas:

— Creen una nueva rutina, como ver cómo está el otro antes de ir a la cama.

— Visiten un museo en línea juntos.

— Lean el mismo libro y hagan un club de lectura para dos.

— Hagan una degustación: compren los mismos vinos, chocolates o quesos y comparen sus notas en una videollamada.

Hagan planes a futuro

Es innegable que estar separados en este momento es difícil. Pueden aliviar algo del dolor fantaseando juntos sobre lo que harán cuando termine el confinamiento. Pueden planear una vacación de ensueño, hacer una lista de los restaurantes que quieren visitar o comenzar a buscar un apartamento para mudarse juntos. Un poco de esperanza puede mantener la llama encendida.