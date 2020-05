Conato pide renuncia de Lau Cortés por plan para solventar pago de pensiones

View this post on Instagram

Guillermo Puga, coordinador del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato) anunció que solicitarán la renuncia del director general de la @csspanama Enrique Lau Cortés, ante la propuesta que daría posibilidad de utilizar reservas de la institución para poder hacer frente a los pagos de las pensiones y prestaciones de salud hasta diciembre de este año, debido a una crisis en los ingresos de la CSS, por consecuencia de la pandemia del coronavirus. 🎥 @riducaonline #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #Conato #CSSPanamá #Bonos #Pensiones #LauCortés #Renuncia