Defunciones por Covid-19 suben a 237 y se registran 212 contagios en un día

Panamá alcanza este sábado un acumulado de 8,282 casos positivos por el nuevo coronavirus.

En menos de 24 horas, en Panamá se han confirmado 212 nuevos contagios de la enfermedad Covid-19 y 6 fallecimientos que aumentan esa cifra a 237, después de 61 días de conocerse los primeros casos en Panamá.

Estas cifras que totalizan 8,282 contagios, fueron confirmadas por Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), en la conferencia diaria que da la institución.

Ayer, este mismo informe epidemiológico precisó la cifra de 231 fallecidos y 202 casos confirmados en un día, para un total acumulado 8,070 contagios.

De acuerdo con Moreno, la mayoría de las personas que ha fallecido eran personas con comorbilidades, es decir que padecía otras enfermedades o que estaban en edades de riesgo. “No necesariamente es que haya sido muertes de personas que inmediatamente llegaron a las unidades hospitalarias, había personas con más de 20 días hospitalizadas”, explicó. Según Moreno, aunque han salido pacientes de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), a su vez se ha dado el ingreso de nuevos pacientes a sala, donde se han registrado defunciones.

Por protocolo de bioseguridad no se realizan autopsias a las personas que en vida fueron diagnosticadas con la enfermedad Covid-19, confirmó el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien dijo que solo se hacen cuando la persona muere y no tuvieron un diagnóstico. “Sería exponer a todo un personal a aerosoles y sustancias corporales que pudieran contaminarlo,s no es estrictamente necesario, porque ya se sabe la causa de su muerte”, dijo Sucre.

En la actualidad, hay 376 personas hospitalizadas, 85 de ellas en sala, se cuentan otras 3,218 personas enfermas bajo aislamiento domiciliario y 996 en aislamiento en hoteles, en tanto que se consideran a 4,501 pacientes recuperados clínicamente.