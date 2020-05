Siete pacientes con coronavirus llegan a Ciudad de Panamá desde Achutupu

View this post on Instagram

#Video Siete personas enfermas con coronavirus han sido trasladadas desde Achutupu, Guna Yala hacia la ciudad de Panamá, para que reciban atención médica. Miembros del @senanpanama realizaron el traslado hasta el Aeropuerto de Panamá Pacífico, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #COVID19 #Coronavirus