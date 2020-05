Panameños superan el reto de registrar su biodiversidad en cuarentena

La ciudadanía del país se sumó del 24 al 27 de abril a ese llamado de darle vida a la biodiversidad, al unirse al Reto Naturalista Urbano 2020 motivados por el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Adopta el Bosque Panamá – ADOPTA, la Sociedad Audubon de Panamá y más de 50 organizaciones ambientales y desarrollo sostenible del país.

En un gran esfuerzo por participar desde casa, el Reto Naturalista Urbano 2020 en Panamá finalizó con el reporte de 3,810 especies de vida silvestre observadas en el país, ingresados al sitio iNaturalist.org., en el que 830 observadores-as se sumaron al gran reto, con 24 mil 683 reportes en iNaturalist Panama (https://panama.inaturalist.org/). Los registros fotográficos servirán para enfocar esfuerzos de conservación de las especies.

Este año, a la luz de la pandemia de COVID-19, los organizadores del Reto Naturalista Urbano 2020 se han centrado en promover y trabajar juntos por un resultado global. Más de 41,000 personas, en 235 ciudades de todo el mundo, pasaron un fin de semana distanciados físicamente, pero trabajando juntos desde casa para celebrar la naturaleza.

El Ingeniero Dimas Arcia, Director de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), reconoció y resaltó el esfuerzo conjunto de actores de sectores como academia, sociedad civil, ambientalistas y varias instituciones del gobierno, a quienes agradeció su dedicación y disposición para fortalecer el conocimiento sobre lo relacionado a nuestra biodiversidad.

“Aplaudimos este tipo de actividades porque se enmarcan en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2018-20150, porque busca promover la participación ciudadana en fortalecer los sistemas de información de biodiversidad y la educación ambiental comunitaria, dentro del eje estratégico 3, sobre Conocimiento, Conciencia y Educación Ambiental. Para nosotros, la información obtenida en actividades como ésta sirve de insumo para el futuro Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB), al igual que las actualizaciones de los Planes de Conservación (Jaguares, Anfibios, Águila Harpía y Tortugas Marinas) y de las listas de especies amenazadas, para las cuales el Ministerio ha obtenido financiamiento a través del Fidecomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre”, sentenció.

El Reto Natualista Urbano 2020 logró fotos de la biodiversidad de Panamá usando la App iNaturalist.Pa, lo que fortalece la toma de decisiones basadas en ciencia

La gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del PNUD en Panamá, Jessica Young,

manifestó que para el PNUD estos resultados representan un gran valor, al reconocer que la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad crean una oportunidad para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas porque los beneficios que genera pueden derramar en medios de vida. “La iniciativa permite además fomentar ciencia ciudadana, empoderar a la gente, promover la participación y acceso a la información, conociendo más sobre la biodiversidad de Panamá y las soluciones que pueden lograr en el campo de la alimentación, gestión del agua, la medicina, la fertilidad de los suelos, agroforestería y actividades silvopastoriles, el turismo ecológico, la recreación, entre otros. Esto es lo que nos motiva a conectar estas iniciativas con la gente, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: integralidad porque estamos interconectados”, dijo Young.

Por su parte, el biólogo y director de la Asociación Adopta el Bosque Panamá – ADOPTA, Guido Berguido, organizador del Reto Naturalista Urbano en 8 de las regiones donde se realizó el Reto, recalcó sentirse complacido de ver cómo los coordinadores del interior del país se empoderaron de la iniciativa. Éstos incentivaron la participación de más de 700 voluntarios de unas 35 entidades, para reportar la increíble Biodiversidad de su entorno hogareño. Desde el Colegio Secundario de Guabito, Los Naturalistas de Chiriquí, la Universidad Tecnológica en Veraguas, el C.R.U. Azuero, hasta el SENAFRONT en Darién, la participación de funcionarios, individuos y familias completas fue realmente inspiradora.

En tanto, la directora ejecutiva de la Sociedad Audubon de Panamá, Rosabel Miró, organizadora de Reto Naturalista Urbano en la Ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito por segundo año consecutivo sentenció que este evento anual familiariza a las personas con la gran variedad de plantas y animales que viven en las zonas urbanas. La biodiversidad no solo se encuentra en las áreas protegidas, también es visible en las calles de nuestra ciudad y en nuestros patios por lo que actividades como el ‘Reto Naturalista Urbano’ permite promover su aprecio e interés de conservarla. Este año 119 personas en Ciudad de Panamá y San Miguelito pudieron hacer 2,376 observaciones, incluidos 795 taxones diferentes, a pesar de que la gran mayoría de los participantes estaban restringidos a sus casas o departamentos.

Los resultados fueron muy positivos para las 9 Regiones participantes de la República. Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Darién, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Colón y la región de Azuero (Herrera y Los Santos) que marcaron la mayor cantidad de reportes de especies.

Todos y todas debemos seguir desde casa conectados con la naturaleza que nos rodea y nos conecta con un ambiente sano.

El Reto Naturalista Urbano se promovió en Panamá a través de la Asociación Adopta el Bosque Panamá – ADOPTA y la Sociedad Audubon de Panamá con el apoyo del Ministerio de Ambiente, el PNUD, Biomuseo, Ciudad del Saber, Municipio de Panamá, Parque Natural Metropolitano, Mariposario Metropolitano, Biofuture-Panamá, Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), ISAE Universidad, Ministerio de Educación (MEDUCA), Universidad de Panamá, Jóvenes Frente al Cambio Climático de Panamá, The Canopy Family, AGRO Gamboa, BioFuture Capítulo de Colón, Bio-Future Capítulo de Coclé, Asociación Ciencias Biológicas, MiMar CREANDO CONCIENCIA, Fundación Cerro Cara Iguana, CRU de Coclé, Dr. Bernardo Lombardo, Escuela de Biología del CRU AZUERO, Fungi Foundation Of Panama, Pro Eco Azuero, UTP Veraguas, Amiparque Santa Fé, Turismo UDELAS Veraguas, Eco Turismo La Yeguada OBC, ECOCLUB BIOGUARDIANES, Lic. Biología Centro Regional Universitario de Veraguas, UNACHI Panamá, BUOGUIAS PANAMA, The Onlookers, RESCOHERP, UGC Un Granito de Conservación, Golfos Vivos Chiriquí, entre otros.

A nivel internacional es una iniciativa promovida por la Academia de Ciencias de California y el Museo de Historia Natural de la ciudad de Los Ángeles.