Aduanas retiene a policía con cigarrillos de contrabando valorados en más $5 mil

Detienen a un policía uniformado con paquetes cigarrillos de contrabando, valorados en 5,250 dólares en el puesto de control de Guabalá. De inmediato el miembro de @protegeryservir fue retenido por personal de @aduanaspanama y puesto a órdenes de las autoridades competentes. 🎥Twitter/elmerquintero #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #Policía #Contrabando #Cigarrillos