Empresarios de la ZLC piden a Cortizo instaurar mesa de trabajo para el rescate de los negocios

El emporio comercial localizado en el atlántico panameño experimenta considerables pérdidas en el negocio motivadas por la pandemia Covid-19.

Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), hizo un llamado enérgico para que se instaure una mesa de trabajo público-privado con miras a mejorar la difícil situación comercial de la zona franca, que se ha visto agravada por la pandemia del Covi-19.

“En el 2012 hicimos una facturación de 30 mil millones, eso a la fecha fue descendiendo paulatinamente año tras año, una caída constante año por año, hasta el 2019 teníamos una baja del 40.2% de ese gran total. Aunado a esto, el primer trimestre de este año reflejó una caída del 17% versus el 2019 que también fue malo, eso es significativo y grave”, explicó Rojas.

“La mesa de trabajo que se debe instalar con urgencia en Zona Libre tiene que ser mixta, empresa privada y administración-Gobierno para encontrar soluciones”, recalcó el empresario.

“La administración tiene que escuchar al empresariado privado de la zona franca, el que trabaja allí, el que invierte su capital en ese sector requiere ser escuchado porque ellos saben lo que requieren para poder ser siendo productivos y eso no se está haciendo” , señaló Rojas.

La Zona Libre ubicada en el sector atlántico de Panamá, es una institución autónoma que aportó en los últimos años aproximadamente 15 millones anuales a las arcas del Gobierno Central, además genera cerca de 20 mil empleos directos.

La caída sustancial del movimiento comercial de la Zona Libre de Colón se ve reflejado al cierre del primer trimestre del 2020 que totalizó 3,368.5 millones, que comparado con los 4,446.0 millones del igual periodo del 2019, reflejó un saldo de -17.4%.

Rojas se refirió a los planes tomados por el Gobierno relacionados con el comercio electrónico, lo que calificó como valiosa estrategia para reactivar el comercio en la zona franca.

“Tenemos que ser realistas, el comercio electrónico debió haber comenzado en Zona Libre de Colón hace más de dos años, porque hace dos años están trabajando en ese modelo de negocio, esa plataforma tengo entendido que ya está lista; no obstante, son pocas las empresas interesadas en entrar en esa plataforma. No se ha dado la debida cobertura, no se han hecho las pruebas necesarias y definitivamente tiene que adecuarse el reglamento de comercio electrónico a los negocios actuales”, opinó el presidente de la AUZLC.

Además agregó que “las empresas ganan cada día menos debido a la apertura económica que hay a nivel mundial y el comercio electrónico del cual la Zona Libre no ha podido participar”.

Cuando se ordene la apertura de la zona franca, será entonces cuando se conozca la cantidad de empresas que cerraron sus operaciones, ya sea por la mala situación económica y que se complicó con la llegada del Covid-19, o la depresión que vive el comercio internacional.

“Hay empresarios que están dispuestos a perder sus mercancías, sus bodegas y se van a ir porque no podrán recuperarse si no le damos un aliciente que pueda ayudarlos a organizarse, y esa es una solicitud que le hemos presentado al Presidente Laurentino Cortizo”, detalló el presidente de este gremio colonense.