Aduanas divulga puntos acordados con Costa Rica para ingreso de transportistas

El acuerdo recopila los requisitos que deberá cumplir todo transportista nacional que pretenda ingresar a Costa Rica.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, divulgó esta mañana el acuerdo binacional alcanzado con Costa Rica que permitirá el ingreso de transportistas de carga nacional a su territorio.

El acuerdo de siete puntos contiene nuevas disposiciones de seguridad y sanitarias que deberá cumplir todo transportista de carga terrestre que ingreso a suelo costarricense.

Entre las medidas destaca: Fijación de un total de setenta y dos horas, de las cuales cuarenta y ocho horas corresponden al tiempo en recinto para cargar o descargar. (Debe mantener un personal de vigilancia epidemiológica en cada recinto para supervisión).

Fijación de recintos a nivel nacional (entre 15 a 20 recintos) distribuidos en todo el espacio geográfico.

Rutas habilitadas para la llegada a los recintos, con paradas pre-establecidas para comida o aseo del En todo momento será monitoreado por un sistema de trazabilidad o GPS.

Se elimina la medida de sanción de pago de nacionalización del transporte de carga, si por motivos justificados se pasa del término de las 72 horas para salida del país. En este sentido se impondrá si no hay justificación una sanción mínima congruente de carácter migratoria.

Se establece un corredor humanitario para los transportistas panameños varados en la frontera de Peñas Blancas y Tablillas para que puedan ingresar al territorio nacional

En frontera de Paso Canoa se deberá seguir los protocolos sanitarios, que son: Toma de temperatura por personal, personal de salud realizará una indagatoria en materia de salud al conductor y el conductor debe mantener todas las medidas de higiene y material de cuidado preventivo.

No debe mantener síntomas. En caso de mantener síntomas no se permitirá la entrada al territorio de Costa Rica. Se evaluará la realización o no de pruebas en sitio por personal sanitario .

Se deberá establecer un protocolo homologado a nivel regional de medidas de bioseguridad para el transporte internacional de carga y que este será de obligatorio cumplimiento para todos los Estados Partes. Este será aprobado por el Consejo de Ministros de la Integración Económica y los Ministros de salud de Centroamérica.