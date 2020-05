Sandra Sandoval aclara que hizo donaciones en Tonosí y que cuenta con salvoconducto

View this post on Instagram

de verdad q no quería publicar lo q hago pero me he visto en la necesidad d subir esto ya q he visto ataques d muchas personas . Yo sandra sandoval decidí venir hacer donaciones el día de hoy a tonosí como lo hecho en muchos otros lugares . Tengo salvo conducto para hoy y ya estoy d regreso a casa. q si fuí a mi casa a cambutal, sí ya q hace varios días se metieron y me rompieron eun vidrio y se llevaron las pcas cosas q tenía y aprovechè .y si la gente me lo@permite seguirè entregando donaciones