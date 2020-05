Concolón del 26 de mayo de 2020

“Moore no More”

“El Procu” hizo girar la rueda y le quitó a la exdesignada “Zuly” los casos calientes… Sobre todo el de Odebrecht donde se dice que han mencionado al “Tortugón” que un día la intentó hacer magistrada… Un grupo de gente anda contenta…Esperemos que ahora sí queden atrás las demoras…

Markovasevá

Es el personaje de ficción de un cuento en Kasajistán… Dicen que era el que distribuía ayuda, dinero y comida en una aldea necesitada y un día dijo a un amigo, ¿Por qué no “MIDES” tus acciones? ¿Quieres que me vaya?… El final del cuento lo conoceremos en poco más de un mes…

Cambio

Este comentario nada tiene que ver con el anterior… (¡¿?!) Desde antes de la cuarentena venimos diciéndoles que el 1 de julio se acomodan varias fichas en el “Súper equipo”… Dicen que hay dos ya palabreados… ¿Tú crees Tinín?

“The Sandragate”

La querida cantante de música “típica” publicó ayer un video donde entre justificarse, disculparse y negar algunas cosas, dijo una frase con la que da una buena pista de que pasó en su viaje a Cambutal… Dijo varias veces “Llevamos casi 90 días encerrados todos aquí en casa, y bien cuidados”… ¡Ahí Taaaaaa!

Score

Le han dicho de todo a la doctora Lezcano, solo por el hecho que se atrevió a pensar y cumplir su juramento Hipocrático … La pregunta que anda por ahí es, ¿Cuántos de estos burócratas han atendido personas con COVID? Lezcano lleva al menos 150 que además vio recuperarse

Chiricanos de aniversario

Hoy se celebra el aniversario 171 de fundación de Chiriquí… Está esa gente que no cabe en el pellejo aunque no pueden celebrar como quisieran … Pero no importa desde aquí felicidades a las tierras C-4