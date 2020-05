Twitter etiqueta por primera vez un tuit de Trump como engañoso

Twitter incluyó por primera vez el martes una mención de “verificar los datos” a dos tuits de Donald Trump que afirmaban que el voto por correo era “fraudulento”, un hito para la red social, acusada de ser laxa en sus normas con el mandatario.

“Esos tuits contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso de votación y fueron etiquetadas para suministrar contexto adicional sobre el voto por correo”, indicó un portavoz de la plataforma social.

Los tuits de Trump afirmaron sin evidencia que la votación por correo conduciría al fraude electoral.

Bajo los tuits, la red social publicó el enlace: “Obtenga la información sobre las votaciones por correo”, el mismo llevaba a los usuarios a un aviso señalando que las afirmaciones del mandatario son “infundadas”, citando una información de varios medios, entre ellos la CNN y el Washington Post.

“Trump afirmó falsamente que las boletas de voto por correo llevarían a elecciones fraudulentas”, sostuvo el aviso.

“Sin embargo, los verificadores dicen que no hay evidencia de que las papeletas por correo estén relacionadas con el fraude electoral”.

Trump apuntó los tuits engañosos a California, afirmando sin fundamento que a cualquiera que viva en el estado se le enviarán boletas cuando, en realidad, solo irán a los votantes registrados, según el aviso.

Los tuits violaron una política ampliada recientemente por Twitter, según informó la empresa con sede en San Francisco.

“Al servir a la conversación pública, nuestro objetivo es facilitar la búsqueda de información creíble en Twitter y limitar la propagación de contenido potencialmente dañino y engañoso”, dijeron el jefe de integridad Yoel Roth, y el director de políticas globales, Nick Pickles, cuando se anunció el cambio.

El candidato presidencial demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, dijo durante una entrevista en la CNN que Twitter y otras redes sociales deben “decir que no es cierto” cuando se emiten declaraciones engañosas.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020