"Todo será distinto" tras la pandemia, con un mundo "mejor o peor", dice el papa

“Todo será distinto” tras la pandemia del nuevo coronavirus, de la que la humanidad saldrá “mejor o peor”, advirtió el papa Francisco en un mensaje este sábado por la noche, en el que reclamó una “sociedad más justa, más equitativa”.

“Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto”, declaró el sumo pontífice en un mensaje de video en español, con ocasión del Pentecostés.

“De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor. No se sale igual”, añadió, preguntando: “¿Cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores?”.

“Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida: somos una sola humanidad. No nos salvamos solos. Nadie se salva solo. Nadie”, insistió el papa Francisco.

“Lo sabemos, lo sabíamos, pero esta pandemia que vivimos nos lo ha hecho experimentar de una manera mucho más dramática. Tenemos por delante el deber de construir una realidad nueva”, mientras que “hoy el mundo sufre, está herido […] especialmente en los más pobres, que son descartados”.

“Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad”, añadió, instando a obrar para “terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo”.