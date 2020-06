Proponen a la CSJ reunión 'urgente' por restricciones que alcanzan a la abogacía

El encuentro sería para trazar los pasos a seguir y los requerimientos mínimos necesarios por la clase forense panameña.

El ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y miembro del Movimiento Unidad y Defensa Profesional, Alfonso Fraguela se refirió esta tarde al anuncio del jefe de gobierno de retrasar la apertura del Bloque 3, con los tribunales abiertos y corriendo los términos en otras jurisdicciones ajenas al Primer Distrito Judicial.

“Los Profesionales del derecho vemos con una alarmante preocupación, que medidas restrictivas de movilidad que alcanzan al equipo de las oficinas de abogados (asistentes, pasantes, secretarias, etc) a quienes no le extienden salvoconducto, porque nuestra profesión no requiere aviso de operaciones, se siga en esa línea de ambigüedad que al final afecta los derechos de los ciudadanos que son representados por todos nosotros”, sostiene Fraguela.

Ante este escenario, el jurista propone una reunión urgente del Pleno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con diversos sectores de la abogacía, para que en ella se trace los pasos a seguir y los requerimientos mínimos necesarios por la clase forense panameña, para coadyuvar como auxiliar de la justicia a cumplir el mandato Constitucional contemplado en el Articulo 201, que expresa taxativamente “la Administración de Justicia es Gratuita, Expedita e ininterrumpida”, explica.