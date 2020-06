Concolón del 27 de junio de 2020

Viernes de protesta

Parece que junio se va a despedir con una pasarela de protestas… Este viernes hubo caminiata de médicos en David que reclaman insumos y equipos de protección, al mediodía colonenses pidiendo trabajos en la Presidencia y en la tarde caravana también en David esa pedía todo… Moratoria, Clases y cero corrupción… ¡Fíjate tú!

No son los únicos

Los médicos de David no son los únicos que se quejan de la falta de insumos. En el Hospita San Miguel Arcángel una doctora ha escrito en su facebook, que están sin nada.. Mascarillas, guantes, batas… Dice que falta de todo y encima con 105 días en la batalla, están agotados…

“A mí ni me pregunten”

Mientras eso pasa, en la administración de la Caja de Seguro Social dicen que el control de los equipos está en manos de los directores de cada hospital, que ellos son los que deciden “cuánto, cuándo y cómo”… Bueno esa explicación interna puede que le sirva a alguien allá, pero al médico que no tiene insumos le tiene sin cuidado de quien es la falla… Ahora corregir a los directores de unidad ¿Es trabajo de quién?

Resucitaron las encuestas

Le dijeron a Tinín que este lunes regresa del más allá las encuestas… Que una firma legendaria y famosa regresa… Aseguran que los resultados reflejan algo histórico…

Era Eyra, no Eyra no era…

Dice Tinín que lo llamaron para contarle que el cambio de #FulaNito fue una cosa tan de repente, que desde el mediodía habían acordado que era Eyra la que sería… Pero en eso se supo que ella estaba de acuerdo con el regreso del “Hijo Pródigo” de Loconelli y se convirtió en “ex” antes de llegar… ( ¿Serio?)… Así que en esa coyuntura, la que seria no era Eyra, sino “Paquito” es el que no era y fue… Si no le creen a Tinín, fíjense que la vice nombrada en el MINSA llegó en bata y con el estetoscopio en el bolsillo…

Reapertura

Hablando de “Paquito el Rareza”, se fijaron que el jueves se la pasó hablando de reapertura de todos los sectores… ¡Sí fijate, fijate!…

“Igualado”

El Japa es a veces hasta buena gente y todo, pero eso de decir que él es una leyenda como “El Cholo” Durán… ¡Jooooo, por autoestima no ! “Eso no ta hat” Alguien que le explique “porfa”, para que no se repita…