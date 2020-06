Concolón del 30 de junio de 2020

Doble Salario

Para defender sus dos cheques del gobierno el alcalde de Pedasí argumentó en un programa de Radio que el hecho de cobrar dos sueldos del Estado es totalmente legal así que él los seguirá cobrando porque “no es nada fuera de la ley”… Con defensas así, quién necesita ataques…

El ABC de la Tortuga

A- Aparecer en la fiscalía sin que lo llamaran, sabiendo que no hay peligro de que lo detengan… B- Sorprender a los medios que casi ninguno estaba por el área y C- lograr que las publicaciones no mencionaran para nada la palabra maldita: Odebrecht

Carros de 70K en la CSS

En redes sociales se ha informado de una compra de varios autos de 70 mil dólares en la CSS, y eso tiene enojado a un grupo importante, porque imagínense por un lado el director diciendo que no tienen camas en el hospital y por el otro la gente comprando “carritos”

Convaleciente

Apropósito de hospitales, ayer el expresidente Martinelli tuvo que ser atendido de urgencias por un cuadro de hipertensión y arritmia, en la tarde lo dieron de alta…

La batalla sigue

Ayer los CDN’s le dieron su respaldo al #GobierNito en lo que parece ser el capítulo más reciente de la guerra del CEN. del perredé y mientras tanto la pregunta: ¿Para dónde va el barco?

Ahora es cuando más cobran

Los bancos están desatados cobrando, el “break” que consiguieron para cerrar acuerdos bajo presión con los clientes les ha funcionado a la perfección, amenazan con ejecutar procesos a quienes tengan atrasos desde antes de marzo y … ¿Y la ley de moratoria? bien gracias en los brazos del olvido…

Varados

Ayer en el programa de José Miguel Guerra en redes sociales entrevistaron a dos estudiantes panameños y una señora argentina residente en Panamá, que llevan 103 días esperando que les ayuden a regresar… Ni las embajadas y consulados en Chile, Bolivía y Argentina; o la Cancillería en Panamá atinan a responder algo coherente… “Ni la llamada para saber como estamos”, dijo la señora… ¿Que diferenciará a estos panameños del doctor por el que pagaron 73 mil dólares para traerlos de sus vacaciones?