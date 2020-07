Consejo Consultivo de Salud recomienda reforzar el personal médico ante pandemia

Los expertos detallna que la pandemia en Panamá está en la fase 4 que es la más avanzada de la pandemia según la OMS y para hacer frente debe ser reforzada la red sanitaria.

Los miembros del Consejo Consultivo recientemente nombrados por el presidente de la República, Laurentino Cortizo,a través de un comunicado se dirigieron a la población en general para contestar cuatro preguntas claves en relación con la pandemia de COVID-19 que ha impactado en la salud, la vida y el bienestar de los panameños, donde recomendaron el nombramiento de personal de salud en general para hacer frente al virus.

“Lo hacemos siguiendo una de los principios fundamentales de la medicina del siglo 21: los pacientes y la población están en el centro del escenario de la salud pública, las decisiones deben ser compartidas y son los pacientes y la población los dueños de su destino, de su salud y de sus vidas y deben asumir un rol proactivo en la toma y la implementación de las medidas sanitarias en conjunto con los lineamientos que establezca la salud pública”, expresan.

¿Cuál es e lestao actual de la pandemia ed Covid-19 en el país?

El Consejo explica que la pandemia en Panamá está en la fase 4 que es la más avanzada de la pandemia según la Organización Mundial de la Salud, que es transmisión comunitaria a un alto nivel , focalizado en el área metropolitana , Panamá Este , Panamá Oeste y San Miguelito y repunte de algunas provincias, donde hay un aumento significativo de los casos a casi el triple y un aumento en la mortalidad importante , con una amenaza del desborde de un sistema de salud que ya estaba frágil en su red sanitaria en particular en los hospitales y su atención primaria.

¿Cuáles factores han causado esta revolució?:

La presencia de este nuevo virus produciendo esta enfermedad inédita que ahora coexiste con las enfermedades crónicas y la desigualdad socioeconómica que hacen más difícil las medidas de contención y de mitigación de la pandemia viral. Debemos reconocer que en estos cuatro meses la no experiencia en el conocimiento del virus se centró en la atención curativa y en menor escala en la participación preventiva acompañado de una baja dinámica de prevención de la enfermedad centrada en las comunidades con una activa participación comunitaria y es nuestro deber expresar claramente que no hay salida a una pandemia sin una respuesta comunitaria fuerte y entusiasta.

¿Cuál será la evolución de la pandemia en las próximas semanas?

De acuerdo al comportamiento epidemiológico, el pronóstico que se vislumbra es un incremento en los casos de manera significativa y riesgo de ocupación total de hospitales y aumento en la mortalidad en forma general con un riesgo en el descontrol social y agotamiento en el sector salud, y económico.

¿Qué hacer? Propuesta de Acción:

Fortalecer la red sanitaria nombrando a:

■ 200 médicos exclusivamente para la atención comunitaria en la red COVID.

■ 3,000 ayudantes comunitarios y sanitarios exclusivamente para COVID y su ubicación en las áreas de mayor actividad del COVID con entrenamiento rápido y eficaz para el rastreo epidemiológico ya establecido y

■ Enfermeras, Auxiliares y todo el personal necesario para fortalecer los servicios de la red sanitaria en COVID, en base a la necesidad de las áreas más afectadas.

Además:

■ Comprar un millón de pruebas de hisopado para hacerle pruebas al personal de salud y a la población de manera urgente, medicación y máquinas nuevas en la CSS ya instaladas.

■ Garantizar que el personal de salud tenga todos los instrumentos y equipos necesarios para garantizar su seguridad en la atención de salud.

■ Mesa interinstitucional de coordinación, MEF, MINSA, MICI y MITRADEL (ya nombrados por el Sr. presidente y en ejecución).

■ Obtención de hoteles y albergues para poder trasladar inmediatamente a los pacientes positivos para que realicen una cuarentena adecuada.

■ Apertura de áreas hospitalarias en lugares no convencionales, como centro de convenciones, transformación de áreas para ampliar red hospitalaria.

■ Implementar reglas de pruebas de COVID a pacientes que acuden a los centros hospitalarios para otro tipo de hospitalización que no es COVID, para evitar propagación intra hospitalaria.

■ Garantizar la atención de todo el servicio médico NO COVID para no tener otro brote de la desatención de otras causas en el programa de salud.

■ Mantener la vigilancia de otros problemas como el Dengue, Hantavirus y otras enfermedades emergentes y remergentes.

■ Establecer estructuras básicas de atención adecuadas en lugares donde exista gran cantidad de casos con médicos y personal para atención inmediata.

■ Trazabilidad tecnológica digital con integración de comunidades y camas hospitalarias (ya en ejecución recientemente por el Ministerio de Salud).

■ Mantener en estado de alta alerta y prevención con pruebas en lugares como asilos, cárceles, policía nacional, bomberos y, el ION y otros, usando el censo de enfermedades crónicas.

■ Distribución de todo el equipo nuevo según componente epidemiológico.

■ Garantizar la alimentación y la condición económica del paciente con COVID a través del plan solidario Panamá.

1. Los que están en hotel la situación es más pragmática pues le proporcionan la alimentación debida.

2. Los que están en su domicilio habrá que garantizar su alimentación en base a su nivel socio económico.

■ Fuerte programa de educación comunitaria y campaña de motivación.

■ Consultas a todos los sectores de la salud panameña como la Escuela de Salud Pública, Asociación de Médicos intensivistas, Médicos del Complejo Hospitalario, Veterinarios, Consultas internacionales. (realizado y en ejecución).

■ Re apertura económica sin desigualdad socio económica para comenzar a disminuir ese grave problema que ha sido completamente más visible por la pandemia, se hará con control y prevención del COVID estableciendo listado de control.

■ Tener varios equipos de limpieza de áreas o clúster de infección y para los hospitales y centros de atención.

■ Hacer un estudio de prevalencia en empresas o áreas que se piensan abrir.

■ Garantizar que la prueba pcr de COVID esta negativa antes de darle de alta al paciente o a los q estén en cuarentena en cualquier sitio.

■ Apoyo internacional de países que han demostrado interés en ayudarnos, consultaremos con: China, Corea, Singapur, Israel, Cuba y EEUU.

Panamá, 3 de julio de 2020.