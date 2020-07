Concolón del 6 de julio de 2020

Premio

“¡Con “todito” mi dinero … Yo me enfermo cuando quiero… Y nunca enfrento a la leeeyyyy!”… Dice Tinín que abrió un concurso: El que le pone música a esa frase y acierta en decir quien la canta a cada rato, se lleva de premio un bono de supermercado….

Rebaja de Salarios

Dice Tinín que a él le dijeron que la ola de recortes salariales como medida de solidaridad y contingencia austera frente a la crisis se asomó por la Casa de Méndez Pereira, pero hay sectores que califican esa iniciativa con una “F”…

Admite falla

El Chino de ese Lao’ admitió el domingo que hubo una falla seria en el procedimiento que acabó por no informar al profe Escarreola que su mamá había fallecido y su cuerpo pasó 12 días en la morgue… ¿Una nada más?

Borrón y cuenta vieja

Carlos Pérez Herrera, el concejal del PRD por San Francisco publicó un tweet ayer en el que dice que le va publicar “sus porquerías” al diputado Juan Diego Vázquez, ¿Amenaza? Bueno el político después borró el tuit… ¿Tendrá que ver esto con el proyecto de ley para acabar con eso de los dobles salarios?

Ideas sueltas

Resulta que Chapman es de la tesis que las ayuda económica tienen que fortalecerse de abajo para arriba, para que los ciudadanos se puedan quedar en cuarentena… Y Lachman mientras tanto, le mandó a decir a los bancos que como todos los demás mortales tienen que saber, que este año hay pérdidas…

Renunciando

El dirigente Social de Colón ( no político, ni lo piensen) Edgardo Voittier había sido nombrado Administrador de Aduanas en Colón y Guna Yala, (no vayan a pensar que fue un premio por hacerle la vida de cuadritos al Tortugón) … Pero este fin de semana renunció, al parecer no se lleva con la directora… Tenaz Tinín …