Metropolitana sancionó por incumplir normativas el fin de semana

“No es sancionar, no es regañar, es protegernos todos, sin embargo, llega un momento que las personas no quieren acatar las instrucciones hay que sancionarlas.”

Durante el fin de semana de cuarentena total para Panamá, señaló elDr. Israel Cedeño, director regional de Salud Metropolitano que “en general la gente está respondiendo, ha habido uno que otro caso aislado, pero nos apoyamos con la Policía Nacional.”

En este sentido la Región Metropolitana aplicó diversas sanciones por incumplir con la cuarentena, realización de fiestas, libar licor en grupos y en horas inadecuadas y estar sin la mascarilla.

Cedeño reiteró que la función del Ministerio de Salud “no es sancionar, no es regañar, es protegernos todos, sin embargo, llega un momento que las personas no quieren acatar las instrucciones hay que sancionarlas, es lo que estamos haciendo”.

Agregó, que las reuniones con los que viven en su casa no están prohibidas, lo que no se puede hacer es invitar vecinos o amigos, ya que hay personas asintomáticas que tienen COVID-19 y no lo saben.

El director regional reitera a la población, cumplir con las medidas higiénicas a través del lavado frecuente de las manos, uso del gel alcoholado, utilizar la mascarilla, guardar el distanciamiento físico, además de cumplir la normativa en cuanto a la movilidad por género y número de cédula.