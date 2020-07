Quito se convierte en la ciudad con más casos de la covid-19 en Ecuador

Ecuador, con unos 17,5 millones de pobladores, reportó el jueves un total de 78.148 casos del nuevo coronavirus, incluidos 5.439 muertos.

Quito se convirtió este jueves en la ciudad con el mayor número de casos de la covid-19 en Ecuador al superar con más de un centenar de contagiados a Guayaquil, al suroeste y uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica, según el balance oficial.

La capital ecuatoriana acumuló 11.900 infectados frente a 11.788 del puerto de Guayaquil, de acuerdo con el reporte diario del ministerio de Salud.

En las últimas 24 horas, en Quito -la más poblada de Ecuador con unos 2,8 millones de personas- aumentó en 159 la cifra de casos, mientras que en Guayaquil -con unos 2,7 millones de habitantes- se registraron apenas 18 contagios adicionales.

Ecuador, con unos 17,5 millones de pobladores, reportó el jueves un total de 78.148 casos del nuevo coronavirus, incluidos 5.439 muertos (31 fallecidos por cada 100.000 habitantes). También hay otras 3.412 víctimas fatales probables por la pandemia.

Guayaquil vivió entre marzo y abril lo peor de la pandemia con un sistema sanitario colapsado y muertos en casas y calles. En el núcleo comercial de Ecuador la Policía empezó a entregar los cadáveres de 216 personas que murieron durante el pico de la crisis y que permanecían sin identificar acumulados en contenedores refrigerados.

Quito enfrenta ahora un acelerado ritmo de contagio, por lo que el gobierno ordenó el pasado viernes patrullajes de militares y policías en los barrios donde se registran más casos y un mayor incumplimiento de medidas de bioseguridad.

Desde el 30 de junio, el número de infectados casi se ha duplicado en Quito, donde los muertos por la pandemia suman 582.

Según el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, de los infractores en la capital un “78% de las personas no quiere aceptar esos controles de movilidad, no quiere aceptar el uso de mascarilla” y “peor el distanciamiento social, que significa no reuniones, no farras, no juergas”.

Con las unidades de cuidados intensivos del sistema sanitario público desbordados, el municipio quiteño ha instalado en colegios y albergues diez estaciones para atender a personas con síntomas de la covid-19.

El gobierno ecuatoriano amplió desde el jueves de seis a ocho horas el toque de queda nocturno -como se cumple en Quito- en 14 de las 24 provincias del país.

En marzo declaró el estado de excepción. Desde entonces, más de 119.000 personas han sido multadas por irrespetar el toque de queda y otras 1.328 han sido detenidas incumplir diversas medidas de restricción, de acuerdo con el Ejecutivo.