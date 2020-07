Bombas, tiroteos y toma de rehenes aterrorizan a ciudad del suroeste brasileño

Dos agentes resultaron heridos y están hospitalizados. No hay reportes oficiales de fallecidos, aunque el portal de noticias local G1 informó que un sospechoso murió durante un tiroteo.

Decenas de asaltantes aterrorizaron la madrugada de este jueves a los ciudadanos de Botucatu, en el estado brasileño de Sao Paulo, tras atacar una agencia bancaria en una acción que incluyó tiroteos, uso de explosivos y la toma de rehenes, informaron autoridades.

La Secretaría de Seguridad de Sao Paulo (sureste) informó que la policía ha desplegado unidades en la región buscando a una treintena de asaltantes que habrían provocado una explosión en una agencia bancaria. “Durante la acción, equipos de la policía intervinieron y hubo un intercambio de disparos”, señaló, agregando que una persona fue detenida.

Dos agentes resultaron heridos y están hospitalizados. No hay reportes oficiales de fallecidos, aunque el portal de noticias local G1 informó que un sospechoso murió durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad.

La acción efectuada en Botucatu, una localidad de 145.000 habitantes a unos 275 km de Sao Paulo, capital del estado, comenzó cerca de la medianoche del miércoles y se extendió hasta primeras horas de la mañana del jueves.

Decenas de imágenes inundaron las redes sociales mostrando incendios en la ciudad, persecuciones policiales y disparos.

La alcaldía de Botacutu emitió un alerta pidiendo a la población no salir de sus casas “para no colocar en riesgo la seguridad de todos y no interferir en el trabajo de las fuerzas de seguridad”.

“Hasta el momento fueron aprehendidos fusiles, carros, dinero y municiones”, informó la Secretaría de Seguridad.

Medios de comunicación locales reportaron que otras agencias bancarias de la ciudad fueron atacadas, que algunos habtitantes fueron tomados como rehenes durante la acción criminal y que vehículos estacionados frente a una sede policial fueron incendiados.

Según informaciones del portal UOL, el ataque fue ejecutado por el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil.

El portal G1 también señaló que camiones y carros fueron incendiados bloqueando las autopistas que dan acceso a la ciudad.

En diciembre, Botucatu registró un ataque similar al ser asaltado otro banco durante la madrugada.