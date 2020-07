RetoAceptado: por qué algunas mujeres publican selfis en blanco y negro

Una campaña que dice ser sobre “mujeres que apoyan a mujeres” ha inundado Instagram con imágenes llamativas. Sin embargo, la motivación detrás es poco clara.

En los últimos días, muchos feeds de Instagram se han visto invadidos por imágenes en blanco y negro de mujeres tanto famosas como desconocidas.

Los retratos a menudo son posados y modificados con filtros, tomados desde ángulos halagadores y acompañados de leyendas favorables sobre “apoyo a las mujeres”.

“Me encanta esta forma sencilla de elevarnos unas a otras. #retoaceptado. Gracias por nominarme @vanessabryant ”, publicó la modelo Cindy Crawford el 27 de julio junto a una foto en blanco y negro de sí misma paseando en una playa que parece salida de un anuncio de Calvin Klein.

La premisa detrás de la tendencia de “reto aceptado” es que estas fotos promueven el empoderamiento femenino, y que nominar a tus amigas para que participen en la campaña es una forma de que las mujeres se apoyen mutuamente</a>.

Hasta ahora más de 3 millones de imágenes se han publicado con la etiqueta en inglés

#ChallengeAccepted y muchas más han aparecido sin la etiqueta o con la etiqueta en otros idiomas, como #RetoAceptado en español.

“La tendencia va en repunte con el uso de la etiqueta en Instagram que se duplicó solo en el último día”, dijo el lunes una portavoz de Instagram. “Según las publicaciones, vemos que la mayoría de las participantes publican notas relacionadas con la fortaleza y el apoyo a sus comunidades”.

Muchas mujeres han incluido la etiqueta #womensupportingwomen (“mujeres que apoyan a mujeres” en inglés) en sus publicaciones. “Reto aceptado”, escribió Khloe Kardashian en una publicación de Instagram el 26 de julio. “A todas mis reinas: difundamos el amor y recordemos ser un poco más amables entre nosotras. #womensupportingwomen”.

Esta no es la primera vez que los usuarios de Instagram se valen de selfis en blanco y negro para apoyar una causa vaga. En 2016, las fotos en blanco y negro con la etiqueta #ChallengeAccepted (#RetoAceptado) intentaban difundir un mensaje de concientización del cáncer”. Con los años, la tendencia fotográfica también se ha utilizado para “difundir la positividad”.

El desafío ha circulado igual que una cadena de correo. Las participantes nominan al menos a otra mujer (y a menudo a varias) para publicar su propio retrato en blanco y negro. Celebridades como las actrices Kerry Washington, Jennifer Garner, Kristen Bell y Eva Longoria han ayudado a que la campaña gane visibilidad.

Cristine Abram, gerente de relaciones públicas e influente de marketing para, una empresa de publicidad en redes sociales, dijo que un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en el que habla en contra los comentarios sexistas del congresista Ted Yoh contra ella en el pleno del Congreso la semana pasada llevó a un aumento en publicaciones en redes sociales sobre feminismo y empoderamiento femenino, y que lo anterior pudo haber contribuido a la última ola de selfis en blanco y negro.

Esa fue la chispa que llevó al resurgimiento de la etiqueta del desafío, dijo Abram. Todo está relacionado con el empoderamiento femenino. La etiqueta ya existía para crear conciencia sobre otros temas importantes. Al aprovecharla las participantes pudieron ganar tracción mucho más rápido porque el algoritmo ya conocía la etiqueta.

Un representante de Instagram dijo que la primera publicación que la compañía podría identificar en este ciclo actual del desafío la publicó hace una semana y media la periodista brasileña Ana Paula Padrão. Otros han notado que las mujeres en Turquía comenzaron a compartir fotos en blanco y negro recientemente, para crear conciencia sobre el feminicidio.

Aunque los retratos se han extendido ampliamente, las publicaciones en sí dicen muy poco. Al igual que el cuadrado negro, que se convirtió en un símbolo de solidaridad con los manifestantes negros, pero que exigía muy poco a quienes lo compartieron, la selfi en blanco y negro permite a las usuarias sentir que están expresando una postura sin decir casi nada. Los influentes y las celebridades adoran este tipo de “desafíos” porque no requieren defender nada en realidad, algo que podría alienar a ciertas facciones de su base de seguidores.

“Señoras”, tuiteó la escritora Alana Levinson el lunes, “en lugar de publicar esa selfi candente en blanco y negro, ¿por qué no nos adentramos en el feminismo con algo poco arriesgado, como alejarse de su amigo que es un abusador?”.

Otras mujeres han hablado sobre las repercusiones negativas que han enfrentado por criticar la tendencia. “Ahora recibo mensajes de odio en Instagram de desconocidos porque dije que las selfis en blanco y negro no son una causa”,tuiteó la presentadora de pódcasts Ali Segel. “¡Aparentemente odio a las mujeres y no me amo a mí misma!” ¡¡¡Me ocuparé solo de mis asuntos por el resto de mi vida !!!!!!”

“Creo que si este ‘movimiento’ mostrara a mujeres trans o a mujeres de capacidades diferentes o a negocios liderados por mujeres o el logro de las mujeres a lo largo de la historia, tendría más sentido”, explicó después Segel por mensaje interno en Twitter. “Pero no comprendo la idea de que esto sea un desafío o una causa”.

Brooke Hammerling, de 46 años, fundadora de la consultora para directores generales de empresas de tecnología New New Thing, cuestionó la eficacia de la tendencia en su boletín semanal de cultura pop el lunes.

“Simplemente no sé qué significa”, dijo por teléfono. “Prácticamente todas a mi alrededor han hecho el desafío, muchas de mis amigas y mucha gente que amo. Estoy 100 por ciento a favor de las mujeres que apoyan a las mujeres y estoy agradecida con las mujeres que me nominaron, pero no entiendo cómo una selfi de vanidad en blanco y negro logra eso. Si pudiéramos hacerlo con retratos de las mujeres que nos inspiraron, eso estaría un poco más en línea con lo que esto intenta lograr”.

En línea, otras mujeres sugirieron mejor compartir fotos de libros artículos, productos y organizaciones benéficas que ayuden a las mujeres, en lugar de una selfi en blanco y negro. Algunas personas se preguntaron si la tendencia habría sido iniciada por los hombres.

Camilla Blackett, guionista de televisión, insinuó que la campaña era poco más que un pretexto para publicar retratos atractivos. “¿Qué intención tiene esta cosa de #ChallengeAccepted?” se preguntó en Twitter el lunes. “Acaso la gente no sabe que puedes publicar una selfi atractiva sin motivo alguno?”.

