La cápsula tripulada de SpaceX ameriza frente a la costa de Florida

Dos astronautas estadounidenses provenientes de la Estación Espacial Internacional (ISS) amerizaron este domingo en el Golfo de México a bordo de una cápsula de SpaceX, sellando con éxito esta primera misión tripulada de la empresa espacial en asociación con la agencia NASA.

“Bienvenidos a la Tierra y gracias por haber volado con SpaceX”, anunció el director de vuelo a los astronautas, que respondieron inmediatamente. La cápsula Crew Dragon Endeavour amerizó frente a las costas de Pensacola, Florida (sureste), como previsto, a las 14H48 (18H48 GMT) y aparentemente sin sufrir daños tras atravesar la atmósfera terrestre, mostraron imágenes transmitidas en directo.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X

— NASA (@NASA) August 2, 2020