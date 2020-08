Minsa multa a supermercados en Arraiján por incumplir medidas contra el Covid-19

Entre las anomalías detectas es que muchos presentaban aglomeración de personas. En otros se encontró a personas sin mascarillas.

El director regional, Kevin Cedeño, junto a las coordinaciones de Salud Pública, Bioseguridad, OIDRS, y funcionarios del Departamento de Protección de Alimentos, Saneamiento Ambiental, Promoción de la Salud, con el apoyo de la Policía Nacional se trasladaron a supermercados del distrito de Arraiján con objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas y nuevos lineamientos de bioseguridad COVID-19.

Durante esta verificación se encontró que no cumplían con la capacidad dentro del establecimiento, no tenían conformado el acta del Comité COVID-19, el personal de aseo no tenía su equipo de protección personal, particulares sin el uso de las mascarillas, entre otras anomalías.

Cedeño señaló, que se les hizo las debidas recomendaciones a los encargados, se encontró a personas sin sus respectivas mascarillas, por lo cual se les aplicó la multa correspondiente, también funcionarios de Promoción de la Salud brindaron orientación a las personas.

La Región de Salud de Panamá Oeste continuará con estos operativos con el fin de vigilar el cumplimiento de las normativas sanitarias necesarias para contener y mitigar los efectos del COVID-19 en la provincia.

También personal de Promoción de la Salud de la Región de Salud de Panamá Oeste realizaron la entrega de:

300 mascarillas de tela reutilizables

300gel alcoholada

300 trípticos de material educativo sobre la nueva normalidad

La entrega se realizó a particulares que se encontraban en filas de los diferentes supermercados del Distrito de Arraiján.