Vídeo: Impresionante tranque en la interamericana, hacia el interior

El considerable desplazamiento de autos se dio a pocas horas de que entrara a regir el confinamiento absoluto de fin de semana.

Vídeos posteados en redes sociales atestiguan el gran congestionamiento vehicular registrado en la tarde de ayer en la carretera interamericana a la altura de Capira, con dirección hacia el interior del país.

El impresionante tráfico vehicular se registró a pocas horas de que entrará a regir la cuarentena absoluta de fin de semana en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, medida que tiene como propósito minimizar los casos de contagios de coronavirus en estas localidades del país.

Cibernautas en redes sociales han realizado duras críticas a este considerable desplazamiento de autos hacia el interior y cuestionan el efectivo accionar de los cercos sanitarios establecidos por las autoridades para controlar esta situación.

El 20 de marzo pasado, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad mediante Decreto Ejecutivo N° 499 estableció cerco sanitario en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, en los puntos de acceso de las provincias siendo ejercidos por los servicios de seguridad de Panamá.

A su vez, mediante Decreto Ejecutivo No. 869 del 17 de julio de 2020, se estableció toque de queda para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, de lunes a jueves desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am y los días viernes desde las 7:00 pm hasta el lunes a las 5:00 am.

En estas provincias también se mantiene vigente la medida de restricción de movilidad por horarios de acuerdo con el género y número de cédula.