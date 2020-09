Defensa de hermanos Martinelli asegura que ellos entraron a Guatemala, como diplomáticos

El defensor de los hijos del expresidente asegura que los Martinelli Linares entraron como diputados a Guatemala. Afirma que irán hasta la Corte Centroaméricana.

El abogado de los hijos de Ricardo Martinelli, (expresidente de Panamá, 2009-2014), plantea que sus defendidos entraron a Guatemala con calidad de diplomáticos, “con las cartillas que los acreditan como diputados, ellos ingresaron como miembros del Parlacen ( Parlamento Centroamericano)” ha explicado.

Además añade que, por el momento, ellos aún no han entrado en la argumentación sobre el proceso de extradición, “sino buscamos el debido proceso”. Afirma que al haber entrado como diplomáticos no hay competencia en los tribunales ordinarios para decidir si se concede o no la extradición desde Guatemala a los Estados Unidos.

“El único que puede determinar si ellos son o no diputados del Parlacen, es el propio organismo”, dice Cuesy. “No es que queremos bloquear el proceso”, insiste. “Ellos tienen un carnet validado por el ministerio de Gobernación en Guatemala”, sostiene.

Pero el abogado parece muy confiado de tener un abanico de recursos para evitar que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares sean extraditados a a los Estados Unidos.

Cuesy ha dicho esta semana en una entrevista con Radio Panamá, que además de los recursos que puede presentar en la justicia guatemalteca, todavía queda el tema de la justicia internacional. “La ley nos establece innumerables medios de defensa”, dijo Cuesy. “No le han preguntado al Parlamento Centroamericano, pero si aún eso no fuese suficiente, también está la Corte Centroamericana de Justicia que debe decidir esas diferencias sobre decisiones del Parlacen. Activar esa Corte va a ser para los defensores una obligación”, reiteró.

Los hermanos Martinelli Linares están detenidos en Guatemala desde comienzos de agosto pasado, cuando los Estados Unidos solicitó a ese país su extradición, al ser objeto de una investigación por blanqueo de capitales, en el país norteamericano. Según el proceso que se adelanta en EE.UU, cuentas bancarias de los dos hermanos habrían servido como canal, para transferir y recibir dineros productos de sobornos a altos funcionarios en Panamá, durante el periodo que su padre fue Presidente de la República.