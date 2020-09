Pompeo: Panamá es una llave para la democracia y la seguridad del hemisferio

Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) expresó este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter que Panamá sigue siendo un aliado clave, una “llave” en los temas de seguridad y democracia del hemisferio.

Con su mensaje, Pompeo reveló la conversación que tuvo con el presidente de la República Laurentino Cortizo, en el marco de la relación entre ambas naciones, la cual calificó de “sólida”.

El mandatario panameño se refirió horas más tarde a dicha conversación, explicando que estuvo enfocada en los avances “positivos” de Panamá en la cooperación bilateral, así como en la lucha contra el crimen organizado y el control contra el blanqueo de capitales, entre otros asuntos de seguridad.

Aunque el mandatario Cortizo no ha recibido la visita de Pompeo. En agosto, sí recibió al consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, el embajador Robert O’Brien, quien se reunió con el mandatario y miembros de su Gabinete para reforzar las relaciones, con miras a contrarrestar la pandemia de COVID-19.

Fue en octubre de 2018 cuando el jefe de la diplomacia estadounidense visitó Panamá, para reunirse en ese momento, con el expresidente Juan Carlos Varela. Aquella visita fue breve y realizada un mes y medio antes de la llegada del presidente chino Xi Jinping con quien Panamá mantiene relaciones desde julio de 2012.

Pleased to speak with President @NitoCortizo today about our strong U.S.-Panama partnership. Panama remains a key regional ally in creating a safer and more democratic hemisphere.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 21, 2020