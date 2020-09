ASEP multa a Naturgy por 1 millón 250 mil dólares, CSJ avala sanción

La multinacional de origen español deberá pagar el dinero a los clientes afectados.

La empresa Naturgy Panamá ha sido multada con la suma de 1 millón 250 mil dólares por infringir las normas de calidad del servicio. La sanción ha sido interpuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La información ha sido confirmada por el actual administrador de la ASEP, Armando Fuentes Rodríguez quien aseveró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), avaló esta multa interpuesta contra la multinacional de origen español.

Según narra el alto funcionario del Gobierno central, la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo y Laboral, a través del oficio No. 1764 del 14 de septiembre de 2020, declaró no ilegal la Resolución AN No. 10980-CS, mediante la cual se sanciona a la compañía de generación eléctrica en Panamá.

La multa se deriva de la afectación a más de 123 mil 687 clientes de las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos, confirmó Fuentes Rodríguez.

La CSJ de Panamá concluyó que la ASEP cumplió a cabalidad con el procedimiento sancionador establecido en la Ley No. 6 Ley No. 6 del 23 de febrero de 1997, aplicable a las empresas prestadoras de distribución eléctrica.

Los antecedentes para esta sanción están relacionados a una inspección que realizó la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las redes de distribución de las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos.

Según la ASEP, se encontró anomalías como falta de poda, ausencia de pararrayos y protección de fusibles en una gran cantidad de derivaciones de los circuitos troncales, entre otras.

En este sentido, previamente, la Comisión Sustanciadora de ASEP formuló cargos contra la empresa por violar el numeral 3 del artículo 79 del Texto Único de la Ley No. 6 del 23 de febrero de 1997, que establece la obligación a las empresas de distribución eléctrica de prestar un servicio de manera regular y continua.

Según la ASEP, este mismo numeral 3, indica que las empresas deben mantener las redes de distribución desde las subestaciones, baterías, transformadores, protecciones, aisladores, pararrayos y otros elementos instalados en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica, lo cual no cumplieron.

De acuerdo con la legislación actual, la multa de 1 millón 250 mil dólares debe ser pagada a los 123 mil 687 clientes de las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos que se vieron afectados.