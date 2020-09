Un dron de Amazon que filma en el interior de tu hogar. ¿Qué puede salir mal?

La presentación del dron Ring Always Home Cam ha desatado una tormenta en redes sociales, y no del tipo que la empresa esperaba.

Cuando el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, prometió en 2013 que pronto existirían drones volando por todas partes y entregando paquetes, una cámara en miniatura recorriendo las casas y grabando videos probablemente no era lo que la gente se imaginaba.

Pero el jueves, la división Ring de Amazon presentó el Ring Always Home Cam, un pequeño dron de 249 dólares que zumba mientras vuela por las casas filmándolo todo, supuestamente con propósitos de seguridad.

Amazon también presentó nuevos dispositivos Echo, un servicio de juegos en la nube llamado Luna y otros productos. Pero el dron de seguridad para el hogar se destacó entre las nuevas ofertas. El video promocional que presenta la cámara muestra a un ladrón irrumpiendo en una casa que se asusta al ver que el dron vuela directamente hacia él. “¡Oh, no!”, exclama el bandido, mientras el propietario observa el encuentro en su teléfono.

“Oh, sí”, proclamaba el anuncio publicitario.

Las reacciones sobre el dron de vigilancia fueron enérgicas, pero no de la manera en que Amazon esperaba.

“En un país sin leyes que regulen la privacidad digital, cualquiera que le compre esto a una empresa con un historial de problemas de privacidad está cometiendo una locura”, tuiteó Walt Mossberg, un veterano crítico de productos de tecnología que es miembro del directorio de News Literacy Project, una organización sin fines de lucro.

Ring dijo que el dron podría usarse para verificar si un propietario había dejado la estufa encendida o una ventana abierta, y prometió que solo grabaría mientras volaba. El producto emite un zumbido para que quede claro cuándo está filmando. Pero la privacidad sigue siendo la principal preocupación para la mayoría de los asombrados usuarios de Twitter.

“Un dron para el hogar, con una cámara conectada a internet, que es propiedad de Amazon. Definitivamente esto no será una pesadilla de privacidad *en lo absoluto*”, tuiteó una persona.

“¿Un paso aterrador hacia el futuro de la tecnología?”, escribió Khoa Phan, otro usuario de Twitter. “Es como si fuera genial pero, al mismo tiempo, siempre extraño. Obviamente, existen algunas preocupaciones sobre la privacidad con Amazon. Pero, ¿cuál es el próximo paso si esto solo es el comienzo?”.

Dave Limp, el ejecutivo responsable de los dispositivos de Amazon, dijo que habían realizado importantes inversiones en la seguridad de las cámaras, como la autenticación de dos factores y el cifrado de extremo a extremo, que se implementarán este año. “Si Walt no quiere comprar este dron, está bien”, dijo.

El producto surgió debido a los avances tecnológicos y al interés de los consumidores en las cámaras de seguridad para interiores, dijo Limp y agregó que los sensores se habían vuelto tan buenos y baratos como para poder funcionar dentro de un dron de manera segura. Según el ejecutivo, Amazon también descubrió que las personas no instalan una cámara en cada habitación por diversas razones como no tener tomas de corriente en los lugares correctos, por lo que el dron podría llenar ese vacío.

Una advertencia ubicada en la parte inferior de la publicación del blog de Ring anuncia que el dispositivo no ha sido autorizado por la Comisión Federal de Comunicaciones y afirma que es posible que no consiga esa aprobación. Ring dijo que el dron estará disponible el próximo año, pero eso no sucederá “hasta que se obtenga la autorización”. Limp comentó que esperaba que Amazon pudiera obtener la aprobación y así poder hacer algunas entregas del producto para fin de año.

¿Qué pasó con el plan de Bezos de tener drones entregando paquetes? En 2013, dijo que podría suceder en unos cinco años. Pero, hasta la fecha, eso no ha sucedido.

Karen Weise colaboró en este reportaje.

Kellen Browning es un reportero de tecnología radicado en el Área de la Bahía donde cubre la industria de los videojuegos y las noticias tecnológicas en general. Se graduó de Pomona College. @kellen_browning