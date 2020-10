Acodeco atiende 215 denuncias sobre anuncios o promociones

Las multas ascienden a B/. 376 mil 784 balboas en ocho meses de recepción de denuncias.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que de enero a agosto de este año, se recibieron 215 casos de veracidad de la publicidad por una cuantía de B/. 376 mil 784 balboas, por esta situación, ante la reapertura de comercios, la institución recomienda a los agentes económicos cumplir con los anuncios de ofertas y promociones.

Entre las anomalías más frecuentes con relación a la veracidad de la publicidad se encuentran que no indican fecha de duración (inicio y finalización de la promoción); no anuncian si la venta es total o parcial en el establecimiento: aparece hasta agotar existencias sin mencionar las cantidades a ofertar: el porcentaje de descuento en ventas especiales, los comercios no especifican el precio regular y el de oferta.

Acodeco reiteró que la publicidad relativa a las ofertas, promociones, rebajas, descuentos, etc., deberá indicar su duración o el número mínimo de unidades que se ofertan. En caso contrario, está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten, los productos ofertados en las condiciones señaladas. Si no se indica o señala la duración de la oferta se entenderá que está obligado a entregar el bien o servicio al consumidor hasta que se comunique por el mismo medio la finalización de la venta especial.

Los consumidores pueden presentar las denuncias ante la Acodeco vía whatsApp 6330-3333, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., o a través de la línea de Atención Ciudadana 311, las 24 horas. Los denunciantes deben proporcionar una foto del anuncio o letrero alusivo a la denuncia de ofertas, como prueba ante el agente económico.