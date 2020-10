Sin ningún lugar para reunirse, los adolescentes acuden masivamente a jugar ‘Among Us’

Cuando una compañía independiente de videojuegos creó “Among Us” en 2018, fue recibido con poca algarabía. El multijugador no recibió mucha atención, como le sucede a muchos otros juegos, hasta el verano de la pandemia.

En julio, ansioso por mantener a los usuarios entretenidos durante la cuarentena, Chance Morris, conocido en línea como Sodapoppin, comenzó a transmitir las partidas del juego, creado por InnerSloth, a sus 2,8 millones de seguidores en Twitch.

Para mediados de septiembre, “Among Us” se encendió como un incendio forestal. De repente, importantes youtuberos, influentes en TikTok y otros usuarios que transmiten en directo comenzaron a utilizar el juego. PewDiePie, James Charles y Dr. Lupo han jugado para millones de espectadores.

“Among Us” es un multijugador donde participan entre cuatro y diez personas que son arrojadas a una nave espacial extraterrestre. A cada jugador se le asigna, de manera privada, un rol como “tripulante” o “impostor”.

Los tripulantes deben corretear por la nave y tratar de completar un conjunto de tareas, al mismo tiempo intentan erradicar a uno o varios impostores y evitan ser asesinados por ellos. Los jugadores pueden ser expulsados de la nave a través de una votación, así que cada partida se convierte en una de supervivencia: se trata de votar acertadamente para expulsar a los impostores o completar todas tus tareas para ganar. Es sencillo, caricaturesco y lo suficientemente fácil para que alguien de 5 años lo juegue en un iPhone.

Los jóvenes aficionados de los influentes en línea no solo estaban viendo la transmisión de las partidas de “Among Us”, también comenzaron a participar en el juego. Millones de adolescentes y niños a lo largo de todo el país se engancharon con “Among Us”, que comenzó a servir como una plataforma social por defecto para la gente joven atrapada por la cuarentena.

“Hace algunas semanas pasé de no saber nada sobre el juego a oír y verlo en todas partes”, aseguró Judah Rice, un estudiante de 16 años de una escuela secundaria en Texas. “La gente manda mensajes sobre el juego, conozco personas que conversan en línea sobre eso y están en servidores dedicados de Discord. Tengo amigos que se juntan todo el tiempo para jugar”.

Los servidores de Discord para “Among Us” comenzaron a surgir a principios de septiembre. En uno, más de 98.000 adolescentes se conectan, socializan, discuten y juegan. Benson, de 13 años y administrador del servidor, explicó que, con frecuencia, a través de los canales de conversación del servidor, se realizan entre 30 y 40 partidas de “Among Us” a cualquier hora del día.

“Todos tienen entre 13 y 20 años”, añadió. “Mis amigos, si su profesor no aparece para la clase en línea, juegan; es una manera de pasar el tiempo cuando no tienes nada más que hacer. Ya que no podemos reunirnos en una zona pública como el parque, ‘Among Us’ nos permite un distanciamiento social en línea”.

“Among Us” es bastante diferente a otros juegos con una alta interacción social como “Fortnite”, por ejemplo. Es más similar a juegos de mesa como “Monopolio” o juegos de reuniones como “Werewolf”, donde los jugadores necesitan analizar personalidades y determinar si les están diciendo mentiras para poder ganar. El gran tamaño del grupo facilita invitar a nuevos amigos.

“Puedes conocer a mucha gente en ‘Among Us’, yo conocí a varios amigos”, explicó Juan Alonso Flores, un estudiante de 17 años de una escuela secundaria en Florida. “Cuando comienzas a jugar con las mismas personas, empiezas a conocerlas. Obtienes sus números telefónicos, sus nombres de usuario en Discord”.

No solo los adolescentes se vinculan a través del juego. Adultos que ya no pueden ir a un bar o a una fiesta después del trabajo también están encontrando una comunidad en el juego. Ricky Hayberg, un escritor de 36 años y presentador de Internet Today, un canal de cultura y tecnología de YouTube, explicó que en los últimos dos meses ha desarrollado lazos amistosos más fuertes con personas que conoció mientras jugaba “Among Us” que con personas que ha conocido en la vida real por años.

“Hay una conversación más natural que surge del juego. Es más un juego de fiestas. Estás más en una situación de pasar el rato con amigos y el juego es secundario”, explicó Hayberg. “Para distinguirse en el juego, tienes que saber si las personas están mintiendo o diciendo la verdad y su personalidad en general”.

A lo largo del ascenso del juego, usuarios de Twitch han contribuido a su popularización. “Antes, si alguien tenía dudas acerca de que tan influentes eran los usuarios de la plataforma, ahora lo hemos demostrado”, explicó Erin Wayne, directora de mercadotecnia de la comunidad de creadores en Twitch.

Este año, usuarios en Twitch han visto en esa plataforma, hasta ahora, más de 200 millones de horas de partidas de “Among Us”. Nathan Grayson, un escritor del sitio web de videojuegos Kotaku, dijo que el juego estaba diseñado de una manera particular que lo hacía más interesante de ver que un juego tradicional de disparos en primera persona: los espectadores pueden ver a los influentes como realmente son.

“Es un juego sobre el engaño y las personalidades de quienes participan”, añadió Grayson. “Revive esa sensación de estar entre amigos. Está diseñado para que los jugadores de las transmisiones en línea se enfrenten entre sí y también estos pueden tener transmisiones en las que, en canales separados, comparten con su audiencia la partida y pueden especular en el chat acerca de cuál persona es un impostor”.

Phil Jamesson, un comediante de 28 años que transmite a través de Twitch, dijo que el juego es similar a series como “Hot Ones”, donde los aficionados pueden ver a sus celebridades favoritas mientras comen y luchan por tolerar alitas de pollo cada vez más picantes.

“Hay una barrera que baja cuando se intensifican las emociones. Cuando alguien te acusa de matar a un amigo en el juego, puedes ver cómo son en realidad, en vez de cómo es que quieren presentarse”, añadió.