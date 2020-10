Estudiantes de escuelas primarias de San Miguelito disertaron sobre valores

Carlos A. Arenas, Ana Baker y Andrea Mendoza, ganaron el primer, segundo y tercer lugares, respectivamente, del certamen“Mis Valores en Tiempo de Pandemia”.

Quince estudiantes de escuelas primarias del Sector de San Miguelito disertaron sobre “Mis Valores en Tiempo de Pandemia”, con el objetivo de resaltar la práctica, experiencia y vivencias de los valores durante este período de la covid-19, que ha afectado al país y al resto del mundo.

Cada participante contó con 2 minutos y 30 segundos para desarrollar el tema asignado y responder una pregunta de actualidad. El ganador fue el estudiante del VI B, de la Escuela Padre Xavier Villanueva, Carlos A. Arenas.

Arenas explicó que, tanto en su casa como en la escuela, él pone en práctica diariamente sus valores, de allí que no le resultó difícil implementarlos en su día a día. Que no hay que esperar que ocurran situaciones complicadas para poner en práctica los valores. Además, considera que “el que lleva belleza dentro de su alma, no la encontrará en ninguna otra parte”.

El segundo lugar lo obtuvo la estudiante del VI grado, de la Escuela de Los Andes, Ana Baker, y la tercera posición, la estudiante del IV B, de la Escuela República de Alemania, Andrea Mendoza.

Por un espacio de tres horas, los 15 jóvenes, con gran sencillez y dominio del tema, lograron transportar a la audiencia a la nueva realidad virtual educativa que están viviendo y demostraron que los valores son parte integral de su vida diaria. Los participantes son promotores de valores en sus respectivas escuelas.

El estudiante ganador del primer premio recibió una computadora, donada por la Junta Comunal Rufina Alfaro, a través del H. R. Iván Cherbin.

Los tres alumnos obtuvieron una beca de FUNDESTEAM para estudiar robótica y un certificado de Pallet América. “Hombres de Blanco” donó un premio de B/.100.00 a los ganadores del segundo y tercer lugar del concurso y Cloud Chickens obsequió una bandeja de deditos de pollo de 12 unidades para el estudiante del primer lugar.

Cada maestra asesora recibió un certificado por B/.50.00, donado por la Licda. Diana Molo, asesora de la ONG Educación en Valores y miembro directivo de Afropanameña Soy.

La ONG Educación en Valores, lleva 18 años apoyando desde diferentes ámbitos al MEDUCA y al MIDES en la promoción, educación y transversalización de los valores a nivel nacional.