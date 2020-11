Centro Bonifacio Pereira del INADEH, un centro de estudios sin límites

Las conmemoraciones patrióticas también permiten resaltar los valores, profesionalismo y la grandeza de las persaonas, en este caso del Prof. Juan Carlos Polo.

En este mes de la patria, consideramos oportuno resaltar los valores y el profesionalismo que tuvo una persona durante el ejercicio como director del Centro Bonifacio Pereira (CBP), dependencia del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en donde laboró hasta finales de 2019. Nos referimos al señor Juan Carlos Polo. Por ese perfil no tan común en nuestra sociedad, decidimos entrevistarle, siendo aun el responsable de esta unidad educativa, no obstante, por diferentes circunstancias, hasta ahora hemos podido publicar ese valioso diálogo.

¿Desde cuándo ejerció usted el cargo de jefe del INADEH Bonifacio Pereira?

Desde el 31 de enero de 2017, se me asignó como jefe encargado del Centro Bonifacio Pereira, del INADEH, el cual se encuentra ubicado en El Chorrillo.

¿Cómo definiría usted al Bonifacio Pereira, en particular, y qué hace diferente a este centro de estudios?

Es un “centro sin límites”, en el sentido de que acoge todo tipo de personas, con estudios o sin estudios. Al decir sin estudios, me refiero a quienes ni siquiera han llegado a primaria o sexto grado, pero también hay con licenciaturas, maestrías y doctorados, que vienen a reforzar algunas áreas profesionales para enfrentar al sector laboral y que lo han elegido por el servicio que ofrece, pues se ha enfocado en la satisfacción del cliente, en este caso, de los participantes.

¿Qué ventajas ofrece este plantel educativo a los estudiantes? ¿Cómo les ha beneficiado?

Tiene muchas ventajas. Puedo dar fe de haber tratado de contratar al mejor cuerpo docente y que sea profesional en sus áreas de formación. Se ofrece transporte gratuito a todos los participantes. Está ubicado en el núcleo de la ciudad, lo cual permite que las personas que viven en las afueras como: Arraiján, San Miguelito, Chilibre y Colón, entre otros, puedan acercarse al centro de estudios utilizando el Metro de Panamá o el transporte que viene por la autopista.

Lo ideal fuera que asistieran más personas de El Chorrillo, pero es todo lo contrario, ni el 1% participa. Vienen muchas más de otros sectores, sin embargo, eso también ha beneficiado, porque la comunidad de El Chorrillo, al ver personas de otras áreas que culminan bien capacitadas y escuchar testimonios de que han conseguido empleo u oportunidad para desarrollarse profesionalmente, se motiva y poco a poco también se va sumando.

¿Cuál es el impacto del Bonifacio Pereira en la comunidad?

Ha sido positivo. No se ha quedado, como se dice, en la zona de confort. También ha salido a efectuar alianzas con fundaciones que trabajan dentro del barrio, como: Jesús Luz de Oportunidades y Voces Vitales, que ayudan a llegar a la población que no es tan fácil alcanzar. El objetivo no es estar tan refrigerados, sino ir a la comunidad y ver qué soluciones se le puede dar a esa población.

A través de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, se ha capacitado a jóvenes de pandillas. Esa organización se encarga de darles atención psicológica y tratamiento en casos de consumo de drogas ilícitas; y si no han terminado estudios secundarios, por medio de otras alianzas con el Ministerio de Educación (MEDUCA), los ayudan para que puedan culminarlos, al mismo tiempo de capacitarse. Cuando finalizan ese proceso, entran directamente al campo laboral. El INADEH los capacita y la Fundación se encarga de conseguirles empleo.

Por otro lado, la Fundación Voces Vitales ofrece oportunidad de capacitarse con el INADEH a damas, adolescentes o niñas que han tenido hasta un hijo; y de darse el caso, les apoyan para que puedan terminar la secundaria. Para ese propósito, mientras estén en el programa, les ofrecen control de natalidad y seguimiento. Luego, a todas las que logren capacitarse y certificarse con El Centro, les consiguen empleo.

La Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) de la Policía Nacional, hace una gran labor en El Chorrillo con un trabajo integral. A través del INADEH, pueden llegar a las personas que no tienen oportunidad de capacitarse por no poder apersonarse al Centro debido a fronteras invisibles. En esos casos, el CBP dicta cursos en su comunidad. También se visita a los barrios, iglesias, etc.

Desde el 2016, estuve a cargo del Programa Barrio Seguro, exclusivamente para Panamá Metro, El Chorrillo, Ancón, Santa Ana, Curundú y Calidonia. Así inicié aquí, en el INADEH Bonifacio Pereira, como asistente del director del Centro de ese tiempo. En el 2017, se me presentó la oportunidad de laborar en la Dirección de Formación Profesional, que es la sede principal, por lo que dejé El Chorrillo. Posteriormente, por medio del director general, Samuel Rivera, regresé como jefe encargado para levantar el Centro.

De acuerdo a reportes estadísticos, en el 2016, la matrícula fue de 1,866 personas. Luego, en el año 2017, de 3,239 personas y en el 2018, de 4,502 personas, lo que de debe a algunas estrategias que más adelante voy a mencionar.

¿Cuáles han sido los cursos de mayor demanda en este periodo?

Los cursos más dictados son: Seguridad Industrial Ocupacional, Inglés, Electricidad, Informática, Soldadura, Logística, Marino Ordinario y Gastronomía. En el 2017 se ofrecieron 241 sesiones de cursos; y en el 2018, 300 sesiones. El Centro cuenta con talleres y laboratorios para los cursos de Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Soporte Técnico, Ofimática, Electricista instalador, Paneles solares, Electricidad General, Refrigeración, Oficinista, Gastronomía, Náutico y Bar.

¿Qué políticas emplean para la elección de los cursos?

El INADEH trabaja conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), entidad que investiga cuáles son las tendencias o nuevos empleos que se están creando, tanto a nivel nacional como internacional. Dependiendo de ese estudio, la entidad se adapta a los cambios, creando nuevos planes y áreas curriculares para los cursos, de acuerdo a las exigencias del mercado laboral.

¿Cuéntenos qué hitos destacaría usted de su trayectoria como director del plantel?

Cuando llegué en el 2017, el reto fue levantar el Centro, resolver múltiples problemas internos y la baja participación. Sin embargo, los hitos más importantes están basados en los propios testimonios de personas que viven en el barrio, ya que cuando se contribuye en el cambio de la vida de alguien, se motiva a la familia y vecinos para que se capaciten también.

El histórico. El plantel tenía muchas necesidades por cubrir para poder promocionar los cursos y atender volumen de personas, pero se pudieron solucionar, lo cual contribuyó a que vinieran. Las instalaciones se renovaron totalmente. Se colocó equipo de junta para los instructores, nuevos estacionamientos y reparación del portón.

También hubo renovación de la imagen y así se proyectara como un centro de formación que se encuentra en esta área, pero que ofrece la mejor calidad para beneficio de los participantes, mejora de la cultura de atención e información a los usuarios. Se realizaron reuniones con el sector productivo y alianzas estratégicas.

Durante el periodo del ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, niños de El Chorrillo y áreas aledañas pintaron un gran mural en la parte exterior del estacionamiento, lo cual contribuyó a enterar a las personas de que el centro se encontraba allí y motivó a los padres de familia a capacitarse.

¿Cuál ha sido su mayor logro en el INADEH Bonifacio Pereira?

El mayor logro ha sido darlo a conocer a nivel metropolitano, inclusive provincial, que personas de otros sectores llegaran al mismo y lo recomendaran. Fue un reto poder convencerlas como INADEH El Chorrillo, porque se les venían peligros a la mente.

Por un año, los anuncios en las redes sociales se emplearon identificándolo como INADEH Bonifacio Pereira; y cuando las personas preguntaban dónde quedaba, se les informaba que en El Chorrillo, diagonal al Maracaná, para que notaran que formaba parte de la Cinta Costera. A partir del segundo año, se utilizó INADEH El Chorrillo porque mucha gente ya conocía el Centro, lo había experimentado y se contaba con muy buenos comentarios, lo cual dio confianza para decir “somos Chorrillo”.

Antes solamente se dictaban cursos en la mañana y tarde; posteriormente se implementaron en la noche y los sábados. Fue un reto incluir el turno nocturno y que vinieran personas que no son del barrio, y fue un éxito. Tanto que manifiestan que el INADEH parece una universidad por la cantidad de personas que asisten, ya que además de buena formación, ofrece seguridad, para lo cual el apoyo de la Policía Nacional ha sido muy importante.

Fue un trabajo arduo, pero se alcanzó el objetivo de que el público viniera a las instalaciones.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en el INADEH?

Ver a los participantes cambiar su vida, que a través de los cursos y programas del CBP hayan podido obtener empleo. Cómo llega una persona, cómo sale y sigue triunfando en el campo laboral, así creo que la misión fue cumplida. Porque no tiene validez capacitar si no se cierra el círculo, y esto es cuando el individuo se inserta laboralmente.

¿Qué iniciativas de su gestión considera fueron claves para alcanzar sus objetivos y qué acciones fueron favorables para el proceso de formación de los estudiantes?

-Las redes sociales. Se logró conseguir más de 60,000 seguidores, revisando constantemente qué cursos ofrece el Centro Bonifacio Pereira y algunos preguntan por qué no los dictan en otros centros.

-Ampliar los estacionamientos. El turno más concurrente es el nocturno, pero había muy poco espacio para los autos.

-La clave del éxito son los instructores. Conseguir el personal idóneo y comprometido en las diferentes áreas de formación, que imparta sus conocimientos para que los participantes se puedan ganar la vida sin dificultades en el campo laboral y haga un buen trabajo; y que los asistentes puedan contar sobre la institución y confirmar que cuenta con el mejor cuerpo docente para que sean competitivos.

Se tiene que ver la diferencia en los egresados de El Chorrillo y cuando les pregunten de dónde vienen, contesten orgullosamente, pues el INADEH es un centro de formación profesional. En lo particular, estoy muy complacido del personal y la mística de que no sean solamente docentes, sino aliados y logren buena conexión y comunicación con los estudiantes y les transmitan confianza.

¿El INADEH Bonifacio Pereira lleva a los estudiantes al campo?

Los programas que ofrecemos requieren que los participantes realicen práctica profesional, con el objeto de que ganen experiencia y la empresa comunique si efectuaron bien el trabajo o qué hace falta para que sea excelente. En otros casos, el instructor en conjunto con la administración, puede llevarlos a giras para que tengan conocimiento real de los temas. Además, se cuenta con simuladores.

¿Cómo visualiza usted al INADEH Bonifacio Pereira en un futuro? ¿Quedaría aún mucho por hacer?

Lo veo como el mejor centro de formación a nivel nacional, porque cuenta con el personal docente y la gente confía en el CBP.

Hace falta más inversión, más equipos y darle otra imagen. Los participantes y la comunidad merecen un centro moderno y con más facilidades. Por ejemplo, no de cuenta con las condiciones adecuadas para discapacitados, pero cuando se presentan, se trata de darles respuesta porque ellos no están desplazados al desarrollo del país.

Lo importante es mantener el nivel de los instructores, pues transmitirá confianza a los que vienen por primera vez y a los que se encuentran actualmente. Quedan muchas cosas por hacer. Lamentablemente el tiempo no me alcanzó. Dos años como encargado y titular del Centro, no son suficientes.

La satisfacción más grande para mí como director es ver al participante salir adelante. Y uno se va con eso, de que en el momento en que estuve a cargo de una institución del Estado tan bonita como lo es el INADEH, pude ver en la gente ese cambio, esa esperanza.

Posiblemente el reconocimiento hacia el Centro tenga que ver con su estilo de dirección y liderazgo…

A lo mejor tendré un concepto diferente sobre un líder. Como director de centro, estar en contacto me permitió conocer cuáles son las necesidades que hay y el porqué. Pude enviar a la administradora a efectuar una encuesta, pero escuchar al mismo participante motiva a hacer cada día mejor el trabajo y a solucionar en el momento el problema que exista. Y el participante piensa: “si el director del Centro viene a verme porque me estoy capacitando, es porque está interesado en que mi formación sea la mejor. Lo conozco y puedo conversar con él”.

De igual forma, es importante motivar al personal y hacerlo creer en esa mística, en ese pensamiento positivo de ayudar y buscar soluciones a las inquietudes de los participantes. Todo eso ayuda a que sigan creyendo en la institución.

¿Algo que desee agregar?

La relación con el sector empresarial y el sector productivo hay que mantenerla, porque beneficia tanto a los participantes como a los colaboradores.

¿Qué hace falta en los centros del INADEH a nivel nacional? Un Banco de Trabajo. Traté de implementarlo, pero no fue posible por falta de personal que se dedicara exclusivamente a esa tarea. ¿Y en qué se basa la idea? En crear una base de datos con todos los egresados que hayan obtenido certificaciones. Esto permitirá monitorearlos para saber si practicaron en la empresa, si se quedaron laborando, darles seguimiento para consultar si continúan realizando eficientemente su trabajo, actualizarlos o saber si cambiaron de empleo. También servirá para cuando las empresas consulten si tenemos oficinistas, eléctricos u otros, no tengamos que ir apresuradamente a certificación a verificar cuáles son los egresados para poder llamarlos. Buscar una persona puede tomar una semana, pero si tenemos una base de datos, sería muy eficiente