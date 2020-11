Explorar el sitio web de Zillow es el escape que todos necesitamos en este momento

Millones de personas han pasado mucho más tiempo en casa de lo que esperaban este año. Eso ha provocado que muchos de ellos sueñen con cómo sería vivir en otro lugar, a menudo mientras exploran los listados de Zillow.

“Voy a vecindarios que obviamente no puedo pagar como estudiante universitaria y miro mi casa ideal y fantaseo con el momento en que termine todo esto”, dijo Crystal Silva, de 20 años, que vive en Carolina del Norte. Pasa horas navegando en la aplicación, visitando casas que nunca comprará.

Es probable que no sea la única. El número de usuarios de Zillow ha aumentado desde marzo y los visitantes en línea de los listados de venta han aumentado más de un 50 por ciento en comparación con el año pasado durante los primeros meses de la pandemia.

La gente se une a los listados en los servidores de Discord, chats de grupo y “Twitter Zillow”, y su obsesión ha hecho que muchos listados extraños y desconocidos se vuelvan virales. Curbed, un sitio web que da cobertura a la vida de la ciudad, los bienes raíces y el diseño, recientemente comenzó una columna llamada “My Week in Zillow Saves”, donde la gente (incluyéndome) comparte las casas que han admirado en el sitio.

Lo que muchos están contemplando cuando navegan por Zillow y otros sitios similares de compra de casas —como Redfin, Trulia y Realtor.com— no es necesariamente una compra, sino una vida alternativa. La navegación en Zillow se ha convertido en una forma primaria de escapismo para aquellos que quieren huir no solo de sus casas sino de la realidad de 2020.

Ione Damasco, de 45 años, una bibliotecaria académica de Ohio, dijo que comenzó a abrir Zillow todos los días en su hora de almuerzo no hace mucho. “Es algo muy personal”, dijo. “Es cuando sueño despierta sobre las posibilidades del futuro. Ahora mismo siento que el futuro es tan incierto que resulta terapéutico buscar casas y empezar a hacer planes de algo que tenga un resultado positivo. Me hace pensar que hay una luz al final del túnel y que algún día estaré en la casa de mis sueños”.

La cantidad de datos que Zillow provee, según dicen algunos, es clave para ayudar a sus fantasías. Mientras que plataformas como Pinterest e Instagram ofrecen un flujo interminable de hermosos interiores, Zillow proporciona imágenes, datos, recorridos en video e información muy detallada de todas las casas. Es más fácil imaginar tu futuro cuando tienes acceso al plano del espacio o cuando puedes saber a qué escuela asistirían tus hijos si vivieras allí.

Algunos se esforzarán mucho por encontrar casas nuevas e interesantes. “Veo una casa en Instagram y luego voy a Google Maps para tratar de encontrarla usando la vista de la calle, y después visito Zillow para buscar el valor actual, quién la compró y los datos históricos de los precios”, dijo Kelsey Steele Cooper, de 24 años, gerente de un hotel en Arkansas. “Me gustaría pensar que eso no se ha convertido en mi pasatiempo, pero uso tres aplicaciones para echar un vistazo a esa casa que está a 1600 kilómetros de mí. Tenemos mucho tiempo libre en 2020”.

La pandemia también ha cambiado las prioridades de muchas personas en cuanto a la vivienda; incluso aquellos que nunca habían pensado en mudarse ahora sueñan con más espacio o un patio trasero. Jenny Xie, editora de Curbed, dijo que muchas personas que antes no buscaban un hogar ahora están considerando mudarse o han ampliado sus búsquedas de vivienda.

“Se oye hablar de amigos o amigos de amigos que se mudan”, comentó Xie. “Si tu amigo compró una propiedad recientemente piensas: ‘Déjame ver qué puedo conseguir a dos horas de Nueva York’. De repente ya estás explorando nuevas posibilidades”.

Houston, Dallas y Atlanta ahora son mercados populares de viviendas, según datos proporcionados por Zillow. El tráfico de los listados de esas ciudades ha aumentado un 88 por ciento desde el año pasado.

Habiendo dicho eso, la mayoría de los visitantes de Zillow simplemente disfrutan ver las casas.

Explorar el sitio de Willow es una actividad especialmente popular entre los adolescentes. Un meme de TikTok en el verano consistía en que los usuarios hablaban de saber dónde estaban los baños en la casa de sus amigos o de las personas de las que están enamorados antes de visitarla porque habían recorrido todas las casas de sus compañeros de clase en Zillow. Muchos jóvenes tienen extensas listas de casas guardadas y discuten y comparten las listas con sus amigos.

“No tenemos control sobre donde vivimos porque la mayoría de nosotros vivimos en la casa de nuestros padres, así que es divertido ser capaz de crear este mundo en el que elijo el lugar donde vivo y también la casa sin importar el precio”, comentó Silva,

Después de que Ariel Norling, de 29 años, una diseñadora de Oakland, California, se volvió conocida en Zillow Twitter por identificar listados únicos y envidiables en todo el país, comenzó un boletín semanal de búsqueda de casas en Substack llamado “I Know a Spot” (conozco un lugar). “Siempre he navegado en Zillow, pero ha sido una gran actividad para mí como parte de la cuarentena. Sentí que me estaba quedando sin cosas que hacer y Zillow me parecía un tipo diferente de salida”, agregó.

Aunque el sitio aún no ha incursionado en las redes sociales, muchos usuarios han rogado a Zillow que añada una sección de comentarios en la que los usuarios puedan conectarse y convivir con base en los listados.

“Creo que para mucha gente Zillow es lo opuesto a la lectura de noticias apocalípticas”, opinó Norling. “Estás atrapado en tu apartamento, tal vez no puedas moverte, pero es fácil mirar los listados e imaginar una vida diferente. Y tal vez en esa vida, no existe la COVID”.