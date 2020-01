Entre celebridades y militares, el meme de Dolly Parton se hace viral

Desde su publicación, el tuit se ha vuelto viral, inspirando el reto #DollyPartonChallenge.

Desde Mark Hamill a Miley Cyrus, pasando por las fuerzas armadas de Israel, han emulado el meme que la cantante de country Dolly Parton publicó en Twitter y se hizo viral en las redes sociales.

“Consiga a una mujer que pueda hacerlo todo”, tuiteó la legendaria cantante el martes junto a un meme con cuatro fotos que, según ella, son óptimas para usar en cuatro plataformas sociales: LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder.

Las fotos muestran a Parton con un traje de oficinista en una foto para LinkedIn, y con una pose sensual, en otra foto para Tinder.

Desde su publicación, el tuit se ha vuelto viral, inspirando el reto #DollyPartonChallenge, que ha llevado a un sinnúmero de celebridades, compañías e individuos a tomar parte del desafío.

“Dolly está marcando tendencias a nivel mundial hablando de plataformas que ni siquiera usa”, escribió Cyrus en Instagram, subtitulando sus cuatro fotos con una serie de etiquetas incluida #myfairygodmotherisaqueen (mi hada madrina es una reina).

“Adonde @DollyParton va, yo la sigo,” escribió el exgobernador de California y estrella de cine Arnold Schwarzenegger, también con sus cuatro fotos.

El comediante Jimmy Kimmel hizo el meme con fotos del presidente Donald Trump, con una foto del mandatario estadounidense junto a su par ruso Vladimir Putin para LinkedIn, y otra con la actriz porno Stormy Daniels para Tinder.

Un usuario hizo lo propio con el primer ministro Boris Johnson.

La policía de tránsito británica acató el reto, así como el museo de Paleontología de Alberta.

Parton es una de las más conocidas cantantes de country de Estados Unidos, conocida por éxitos como “Jolene” “9 to 5” y “It’s All Wrong, But It’s All Right.”