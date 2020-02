Bernal y Sittón denuncian que Varela lavó dinero en dos empresas chinas

Los abogados Miguel Antonio Bernal y Sidney Sittón denunciaron ante el Ministerio Público al expresidente de la República, Juan Carlos Varela por supuestamente, blanquear un aproximado de $1.9 millones de la empresa Odebrecht, a través de dos empresas chinas.

Según la denuncia, fueron en total 11 transacciones realizadas entre los meses de abril y junio del año 2014, periodo en el que ocupaba la vicepresidencia de Panamá. Y las dos empresas chinas en las cuales aseguran “se lavó dinero” fueron:

TAI SHAN RONG FENG PLASTIC PRIN TING CO, LTD.

TAI SHAN BAO FENG PLASTIC & HARDWARE CO, LTD.

Los datos descritos en la denuncia presentada por ambos abogados fueron entregados a la Fiscalía de Atención Primaria el pasado 19 de febrero y en éstos detallan los nombres de las empresas que según la denuncia fueron “beneficiarias”, así como los códigos bancarios de las transacciones sobre los que solicitan a las autoridades que realicen un rastreo de los pagos.

Con esta acción, ambos abogados ampliaron la denuncia que presentaron en julio del año pasado ante el Ministerio Público en contra del exmandatario, a quien señalaron en esa primera ocasión de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht. En el año 2017, Juan Carlos Varela admitió frente a los medios de comunicación que su campaña por la vicepresidencia, en 2009, recibió aportes de Odebrecht a través de una tercera persona, en este caso del médico Jaime Lasso y aseguró en ese momento que las donaciones políticas “no son sobornos” ni constituyen un delito.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción hizo indagatorias a personajes políticos cercanos a Varela por el proceso de los sobornos de Odebrecht en Panamá. Entre los indagados estuvo Jaime Lasso y el exdiputado del Partido Panameñista, Jorge Alberto Rosas, quien quedó bajo detención provisional en el centro penitenciario El Renacer.

TAI SHAN BAO FENG PLASTIC & HARWARE CO. LTD. (Empresa beneficiaria donde se lavó dinero Odebrecht). Bank of China Ltd Tai Shan Sub-Branch. ACCOUNT: N# 7354-5776-4077. SWIFT:BKCHCNBJ44M (100 K USD). Información dada por @MiguelABernalV y @sidneysittonU en denuncia contra Varela.

— Sidney Sittón (@sidneysittonU) February 23, 2020