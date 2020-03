Católicos y evangélicos suspenden reuniones

La Arquidiócesis Metropolitana de la iglesia Católica y las Asambleas de Dios de la fe evangélica toman medidas por el coronavirus



Ante los casos de Covid_19 tanto la iglesia católica como la protestante, han tomado medidas en sus oficios religiosos para evitar así la propagación del virus, atendiendo el llamado de las autoridades.

El Consejo de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Panameña al conocer el incremento de personas afectadas por el coronavirus (Covid-19) en el país, reitera que como Iglesia continuará el acompañamiento a todos los enfermos, porque su misión es hacer visible, como Jesucristo, la Misericordia de Dios.

Para contribuir con las medidas de contención de la epidemia del coronavirus, exhortó a sacerdotes, diáconos, vida consagrada, movimientos apostólicos y laicos, mantener la serenidad, y evitar propagar informaciones que no sean las que emite el Ministerio de Salud. “El peor virus es el miedo. Evitémoslo”, resaltan.

Aproverchar la oportunidad para fortalecer la familia como Iglesia Doméstica, en la que podremos crecer en la fe y orar juntos, de manera que, por la Gracia de Dios, este mal se torne en momentos de unidad y esperanza.

En cuanto a las celebraciones eucarísticas CEP indica a los sacerdotes que tengan afecciones respiratorias u otros síntomas relacionados, no deben celebrar la Eucaristía con participación de fieles, o entrar en contacto directo con ellos.

También hacen un llamado a los fieles que presenten cuadros de afección respiratoria u otros síntomas, que deben abstenerse de asistir a las celebraciones litúrgicas. Con esto, no faltan al precepto de participar en las celebraciones dominicales y festivas, indica el CEP.

Los sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión deben lavarse las manos cuidadosamente –o usar gel antibacterial– antes de dar la comunión, y cuando lleven el viático a los enfermos. Incluso, en este último caso, se recomienda usar las mascarillas.

La comunión eucarística solo se dará en la mano. Los fieles deben recibirla con toda reverencia. Los sacerdotes han de instruir sobre la forma de hacerlo, y garantizar que quien comulgue lo haga a la vista del ministro.

Sobre el saludo de la paz, el mismo queda suprimido. Se recomienda que la colecta de la ofrenda se realice después de la comunión para evitar que, antes de recibirla, los feligreses manejen dinero, pues puede ser portador del virus.

La Pastoral de la Salud orientará a los fieles sobre las medidas sanitarias que recomienda el Ministerio de Salud.

Los sacerdotes durante los Sacramentos de la Reconciliación y Unción de los Enfermos deben usar las mascarillas, y de igual manera guardar todas las precauciones que recomiendan las autoridades de Salud.

Las personas mayores de 70 años o quienes padecen enfermedades que, de algún modo, aumentan el riesgo de contagio, han de tener especiales cuidados, incluida la posibilidad de abstenerse de participar en las celebraciones litúrgicas en los templos.

En la Arquidiócesis de Panamá, en consideración a que el mayor número de casos se concentra en esta jurisdicción eclesiástica, el Arzobispo Metropolitano ha decidido, responsablemente, asumir las siguientes disposiciones:

Suspender las misas sabatinas y dominicales. Las celebraciones eucarísticas diarias se han de limitar –según las disposiciones oficiales de Salud– a la participación de 20 a 50 fieles como máximo.

Ante esta circunstancia, el domingo se transmitirán celebraciones eucarísticas durante el día por Radio Hogar y FETV, en horario de 8:00 am, 9:30 am y 11:00 am. Exhortamos a las parroquias que tengan plataformas digitales, a utilizarlas para la transmisión de sus celebraciones.

Invitan a vivir estas transmisiones en familia, y a hacer la Comunión Espiritual.

En cuanto a las honras fúnebres y los matrimonios, se realizarán con el mínimo de familiares cercanos.

Por otro lado el Concilio General de Las Asambleas de Dios de Panamá (la organización evangélica con más iglesias el país), mediante comunicado recomienda a nivel espiritual, orar para que el tiempo establecido por las autoridades del país, sea únicamente hasta el 7 de abril de 2020. “Que se derriben las fortalezas que promueven la destrucción del país y sobre todo la iglesia del Señor” expresa el comunicado.

Exhortan a sus fieles a la creación de altares y ayunos familiares, así como periodos de intercesión que puedan ser sincronizados y permanentes con la guianza del liderazgo de la iglesia del Señor. Instamos a los pastores a modelar con el ejemplo, siguiendo las directrices sanitarias y de higiene, establecidas por nuestras autoridades.

Piden combatir toda influencia que lleve a alteraciones, angustias, depresiones y miedos que generen histerias, desórdenes mentales y emocionales a nuestros congregantes y a todo el país.

El Concilio solicita además el uso de la tecnología con estrategias propias para el funcionamiento de cada congregación. Recomiendan al pastorado a reinventar de acuerdo a su entorno geográfico-cultural, las estrategias para sus congregaciones y con ello no perder el vínculo con el pueblo de Dios.

Sugieren que se evite todo tipo de reuniones que propicien las aglomeraciones de personas, por el tiempo establecido por nuestras autoridades de salud.

“Que nuestros hermanos sean debidamente orientados con las indicaciones y tengamos un espíritu de obediencia a las instrucciones dadas por las autoridades gubernamentales” indican en la comuniación.