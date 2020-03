EE.UU. ofrece una recompensa de USD 15 millones por el arresto de Maduro

Estados Unidos anunció el jueves la inculpación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por “narcoterrorismo”, y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Maduro es acusado de “haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína”, declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia, al tiempo que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anunció por su parte la recompensa.

“Hoy, Estados Unidos anunció recompensas para llevar ante la justicia a los ex funcionarios del régimen de Maduro responsables del tráfico internacional de narcóticos. La gente de #Venezuela merecen un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de las personas”, anunció Pompeo en su cuenta de Twitter.

Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people.

