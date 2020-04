Diputada Harding acude a la Corte Suprema para denunciar a "Bolota"

La diputada del PRD, Kayra Harding, acudió la mañana de este jueves a la Corte Suprema de Justicia para interponer una denuncia contra su colega Jairo “Bolota” Salazar, a quien acusa de haberla agredido lanzándole una botella de agua durante una reunión de la bancada del PRD, en la Asamblea Nacional.

“Le dijo a mi partido que no me voy a quedar callada. Esto no se va a resolver con un abrazo ni una disculpa”, dijo la diputada a periodistas a su llegada al Palacio Gil Ponce.

“Fui agredida verbalmente y físicamente por el diputado Salazar. Hoy le voy a pedir a la Corte Suprema de Justicia una medida de alejamiento y una medida cautelar de casa por cárcel contra el diputado Jairo “Bolota” Salazar”, mnifestó.

La diputada manifestó que le exige a su colegas de la bancada, que es el momento de probar si hay machismo, porque “ellos fueron testigos de este hecho donde fui agredida”.

Agregó que su reacción tras ser agredida no es contra el PRD, “se trata de defender los derechos de la mujer”, porque “el diputado Jairo “Bolota” Salazar, no tenía derecho a agredirme”.

Para Harding, “él es un delincuente y tiene que ir preso”.

En mensajes previos en Twitter indicó:

hoy probaré los niveles de machismo y solidaridad de género. Un mensaje claro al partido que amo PRD: No me voy a callar. No a la violencia de género.

Es un típico maltratador de mujeres que pretende justificar minimizando su acción en este caso con politiquería barata. No se trata de quién soy o que hice: Me agredió física y verbalmente y eso es un Delito. No a la violencia de género.

NO ME VOY CALLAR, esto no se arregla con un abrazo de amigos golpear a una mujer es Violencia de Género. NO ME VOY A CALLAR, me insulto y me golpeó. @asambleapa pic.twitter.com/DsnKt4eq3U

— Kayra Harding (@kayraharding) April 22, 2020