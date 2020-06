Minsa inició pruebas de hisopados a detenidos de cárcel en Chiriquí

Hasta el momento no se reportan contagios en este centro penitenciario del país.

Con el propósito de anticipar cualquier foco de contagio de Covid-19 a lo interno del Centro Penitenciario de Chiriquí, el Ministerio de Salud empezó hoy con la toma de hisopados a los privados de libertad.

Actualmente, en el penal de la provincia de Chiriquí no se reporta ningún casos de contagios de coronavirus Covid-19. No obstante, las autoridades no bajan la guardia ante el aumento de casos en el occidente del país.

Un reciente cuadro estadístico revelado por el Sistema Penitenciario refleja una población carcelaria de 847 personas positivas a Covid-19, de las cuáles se han recuperado 734; es decir se mantienen activos 105 casos.

Hoy en coordinación con el @MINSAPma, iniciaron las pruebas de hisopados a los reclusos del centro penitenciario de Chiriquí, para anticipar cualquier foco de contagio del #COVID19 dentro de las acciones que se desarrollan para salvaguardar la salud de la población penitenciaria. pic.twitter.com/f4rdUIggwg — Dirección General del Sistema Penitenciario (@PenitenciarioPA) June 25, 2020