Opinión: Dónde no sirve un pasaporte estadounidense: en el mundo y en los pubs irlandeses

¿El coronavirus por fin les demostrará a los estadounidenses todos los privilegios que han disfrutado?

¿Te has fijado que los países tienen lemas, como Tailandia, que es la Tierra de las Sonrisas? Esto parece ejercer mucha presión tanto sobre los ciudadanos como sobre los turistas. ¿Toda una tierra de sonrisas constantes? Hasta cuando tienes dolor de espalda baja o te acaban de entregar una notificación sorpresa con los papeles del divorcio: ¡sonríe!

Ha sido alentador ver cómo últimamente algunos países han desechado la práctica de crear marcas estilo corporativo. ¿Sabías que el último intento de Estados Unidos por tener un lema fue en 2016: “Todo al alcance de la mano”? Por supuesto que ya no podemos decirlo en serio después de años de prohibiciones a los viajes. “Es algo aspiracional”, murmuramos debajo de nuestras mascarillas, apenados mientras el país se aísla y se hunde cada vez más ante los ojos del mundo. Irlanda solía promoverse como la Tierra de las Mil Bienvenidas… hasta que llegó el coronavirus, le tosió a esa idea y la convirtió en una conducta de alto riesgo.

La lista de países con fronteras abiertas para los estadounidenses nunca había sido tan breve. Sin embargo, por ahora, Irlanda, a diferencia de muchos otros países en Europa, les sigue permitiendo el ingreso a los estadounidenses. Lo que sí se ha perdido es la parte de la bienvenida. A los turistas estadounidenses que no se sienten con ganas de respetar el periodo de confinamiento establecido y en cambio esperan beber y cenar en los restaurantes y bares que acaban de reabrir con todas las precauciones les están negando la entrada.

Esto viene a colación por mi reciente viaje de regreso, pues soy una ciudadana irlandesa que vive en Estados Unidos. Fui a Irlanda cuando comenzó la pandemia porque pensé que sería más seguro. Lo fue. De hecho, Irlanda tiene una de las tasas más bajas de COVID-19 en Europa. Sin embargo, extrañaba mi casa y mi vida y sobre todo Shake Shack, así que decidí regresar a Nueva York. No fue sencillo, debido a la prohibición que Estados Unidos ha puesto en vigor para la gente que llega de Europa. Este obstáculo fue nuevo para mí. Un pasaporte irlandés es poderoso, y con solo presentarlo me suelen admitir en la mayor parte del mundo; por si eso fuera poco, una visa estadounidense como la que tengo en mi pasaporte es un objeto igual de único y preciado.

No obstante, en un giro repentino, supe cómo se siente que te azoten la puerta en las narices y cierren con seguro los accesos. Decidí regresar por Canadá. Solicité y obtuve mi exención de visa en línea en unos cuantos minutos. Volé a Londres, pero no me permitieron subir al vuelo de conexión hacia Toronto. Resulta que Canadá también tiene una extensa prohibición de viajes, solo que los canadienses son demasiado amables para presumirla a gritos. Entre esto y lo otro, como decimos en Brooklyn, tuve que llegar por México. No solo de tránsito… tuve que quedarme allá durante catorce días el mes pasado. Este itinerario no fue mi elección y por supuesto que tampoco era lógico, pero se debió a la prohibición de los viajes: me vi obligada a tomar dos vuelos largos adicionales y me quedé varada en la hermosa y resiliente Ciudad de México, que en ese momento era una zona de riesgo con altos niveles de infección.

Estuve ahí durante el terremoto del 23 de junio. Fue el primero que viví, y el movimiento sísmico meció mi edificio. A final de cuentas, logré regresar a Nueva York sobrevolando la frontera terrestre, que ahora está casi cerrada para quienes buscan asilo. Estuve en cuarentena y estoy agradecida de estar en casa.

Sigo impactada del poder que tienen un objeto de constitución física tan endeble como un pasaporte y un artificio tan rudimentario como una frontera para dividir a los seres humanos en dos bandos: los poderosos y los indefensos. Por supuesto que esta no es información nueva para miles de millones de personas en el mundo. Mi ruta inconveniente para regresar a casa fue tan solo una probadita de la realidad que vive la mayoría de la gente en la actualidad. Solo que ahora la mala suerte por fin les toca a los del otro bando. En este momento, los estadounidenses tienen prohibido visitar la mayoría del resto del planeta. Tal vez ahora que los pasaportes estadounidenses han dejado de servir y este Estado nación ya no está en la cima, más de nosotros hagamos conciencia de cuán injusto es el sistema.

¿De qué servirá esa conciencia? No estoy muy segura. Quizás haga más evidente la simple y terrorífica realidad de que a nosotros —a todos y cada uno de nosotros— no se nos confiere ningún derecho porque somos seres humanos, sino porque nos tocó nacer en este o aquel país, y nos impulse a actuar en consecuencia. Tal vez decidamos cerrarnos, priorizarnos y declarar con vehemencia que todos los demás se vayan al diablo. Bien, pero llevamos tiempo intentándolo y en realidad no está funcionando. De hecho, esa postura más bien parece bastante autodestructiva.

Las fronteras, las prohibiciones e incluso los Estados naciones, junto con todas las leyes y la violencia que los mantienen integrados y separados, son relativamente nuevos en comparación con la presencia del hombre en la tierra. Ahora que más de nosotros estamos viendo y viviendo la restrictiva y peligrosa realidad de esas distinciones artificiales, por supuesto que debemos cambiarlas. La persona, el ser humano, la criatura vulnerable que no es distinta de ninguna otra… eso es sagrado. No su documentación. Los estadounidenses lo están aprendiendo ahora. Y ¿qué forma más sencilla de aprenderlo que enfrentar que se les niegue amablemente la entrada a un pub irlandés?